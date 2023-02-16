Баскетбольная "Самара" обыграла "Астану"

Накануне, 15 февраля, в рамках Чемпионата Единой лиги ВТБ состоялся матч между БК "Самара" и БК "Астана". Игра прошла во дворце спорта им. Высоцкого и завершилась триумфом самарской команды.

По итогам матча счет составил 89:75. Главный тренер БК "Самара" Сергей Базаревич отметил, что впечатлен большим количеством болельщиков:

"Довольны тем, что победили. И я впечатлен тем, что пришло столько болельщиков — надеюсь, теперь они уже больше ходят на нас, а не на "большие" имена, — сообщил он. — Я удовлетворен первой половиной: мы играли хорошо, и счет был соответствующий — но не удовлетворен второй. Уж такая расслабленность, которая проявилась в глупых бросках… Мы вышли так, будто соперник сейчас уже сдастся. Мы позволили ему почувствовать, что можно приблизиться — и местами мне было нервно. Чисто ментальные ошибки".