Тольятти впервые примет гандбольный "Финал четырех"

Гандбольный клуб "Лада" впервые станет организатором "Финала четырех" Кубка России им. Натальи Анисимовой сезона 2022/2023 гг., сообщает пресс-служба автозаводчанок. Соревнования пройдут 28–29 апреля.

С 2008/2009 гг. в девяти случаях "Финал четырех" принимал Ростов-на-Дону, дважды — Звенигород, по разу — Астрахань, Москва и Краснодар. "Лада" его участником становилась восемь из 14-ти раз.

При этом она является самым первым обладателем Кубка РФ, который завоевала летом 2006 г. на своей площадке. Но тогда о "Финалах четырех" еще речи не велось. С 22 по 26 июля в УСК "Олимп" собрались пять команд из трех клубов, заинтересовавшихся участием в предсезонном турнире, которому федерация придала официальный кубковый статус. По две команды (основные и дублирующие) выставили "Лада" и "Звезда", еще одну — "Астраханочка". Трофей был разыгран по круговой системе, а его судьбу в конечном итоге решила уверенная победа тольяттинок над звенигородками со счетом 35:24.