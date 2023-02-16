Тольятти впервые примет гандбольный "Финал четырех"

Гандбольный клуб "Лада" впервые станет организатором "Финала четырех" Кубка России им. Натальи Анисимовой сезона 2022/2023 гг., сообщает пресс-служба автозаводчанок. Соревнования пройдут 28–29 апреля.
С 2008/2009 гг. в девяти случаях "Финал четырех" принимал Ростов-на-Дону, дважды — Звенигород, по разу — Астрахань, Москва и Краснодар. "Лада" его участником становилась восемь из 14-ти раз.
При этом она является самым первым обладателем Кубка РФ, который завоевала летом 2006 г. на своей площадке. Но тогда о "Финалах четырех" еще речи не велось. С 22 по 26 июля в УСК "Олимп" собрались пять команд из трех клубов, заинтересовавшихся участием в предсезонном турнире, которому федерация придала официальный кубковый статус. По две команды (основные и дублирующие) выставили "Лада" и "Звезда", еще одну — "Астраханочка". Трофей был разыгран по круговой системе, а его судьбу в конечном итоге решила уверенная победа тольяттинок над звенигородками со счетом 35:24.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!