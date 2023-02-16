Помощник президента РФ Дмитрий Шальков провел прием граждан

В среду, 15 февраля, помощник президента - начальник контрольного управления президента Российской Федерации Дмитрий Шальков в режиме видеоконференции провел прием граждан, в рамках которого рассмотрел обращение жительницы Самарской области.
В мероприятии принял участие заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий.
Жительница Самарской области обратилась в приемную главы государства с просьбой оказать содействие в капитальном ремонте здания и благоустройстве территории самарской вечерней школы №8 с целью открытия дошкольного образовательного учреждения на 125 мест.
Заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов доложил, что уже разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт объекта и благоустройство территории, получено положительное заключение государственной экспертизы.
В текущем году предстоит заменить коммуникации, провести внутренние отделочные работы, обустроить игровые площадки и оснастить помещения мебелью, технологическим оборудованием, игрушками и др. Начать работу дошкольного образовательного учреждения планируется в ноябре 2023 года.
По итогам приема органам власти Самарской области поручено обеспечить решение указанного вопроса.
Аппаратом полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе исполнение принятых решений взято на контроль.
Последние комментарии
Посмотрим.
Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?