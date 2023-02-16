Помощник президента РФ Дмитрий Шальков провел прием граждан

В среду, 15 февраля, помощник президента - начальник контрольного управления президента Российской Федерации Дмитрий Шальков в режиме видеоконференции провел прием граждан, в рамках которого рассмотрел обращение жительницы Самарской области.

В мероприятии принял участие заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий.

Жительница Самарской области обратилась в приемную главы государства с просьбой оказать содействие в капитальном ремонте здания и благоустройстве территории самарской вечерней школы №8 с целью открытия дошкольного образовательного учреждения на 125 мест.

Заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов доложил, что уже разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт объекта и благоустройство территории, получено положительное заключение государственной экспертизы.

В текущем году предстоит заменить коммуникации, провести внутренние отделочные работы, обустроить игровые площадки и оснастить помещения мебелью, технологическим оборудованием, игрушками и др. Начать работу дошкольного образовательного учреждения планируется в ноябре 2023 года.

По итогам приема органам власти Самарской области поручено обеспечить решение указанного вопроса.

Аппаратом полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе исполнение принятых решений взято на контроль.