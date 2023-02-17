В нацпарке "Самарская Лука" расчистят 20 км экотропы от Рождествено до Гавриловой поляны

В мае 2023 года в национальном парке "Самарская лука" начнутся работы по расчистке и оборудованию фрагмента экотропы длиной 20 км от Рождествено до Гавриловой поляны. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.

В 2022 г. инициативная группа волонтеров из Самары придумала и начала подготовку по созданию треккингового маршрута @follow_the_volga по территории Самарской Луки. По задумке авторов нитка трека протягивается на 230 км по периметру территории заповедного полуострова, охватывая все основные достопримечательности.

Администрация национального парка "Самарская Лука" поддержала проект. Уже с мая начнутся совместные работы по расчистке экотропы, укреплению оползневых участков, маркировке и оборудованию мест отдыха.

"Этот участок хорошо известен пешеходам и велосипедистам и представляет определенную сложность для прохождения, особенно, после сильных дождей", — отмечается в сообщении.

Нацпарк возьмет на себя все хлопоты, связанные с транспортировкой, хранением инструментов, установкой аншлагов и обустройством мест отдыха, а волонтеры подготовят команду для проведения активных работ.

Кроме того, в планах администрации "Самарской Луки" и волонтеров на текущий год - расширение "Козьей тропы" между Крестовой поляной и горой Верблюд.

"Поскольку проект остается волонтерским, то команда "Пути реки" будет рада спонсорской и благотворительной помощи для закупки необходимых материалов и инструментов", — обратились представители нацпарка к жителям региона.