Гандбольная "Лада" на своей площадке проиграла ЦСКА

В четверг, 16 февраля, гандбольная "Лада" в своем третьем матче второй части предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2022/23" (за 1-7-е места) в Тольятти проиграла столичному ЦСКА — 29:37 (12:18).

Несокрушимый столичный коллектив уже через семь минут после начала поединка громко обозначил свои притязания на два очка и натолкнул отстающих соперниц на тайм-аут при счете 2:5. Причем три мяча кряду в сетку ворот волжанок были уложены за каких-то полторы минуты с небольшим.

Экстренное совещание у своей скамейки запасных желанных дивидендов "Ладе" не принесло. Гости невозмутимо продолжили наращивать дебютное преимущество, которое на 13-й минуте после голевого дубля Карины Сабировой достигло в их пользу отметки "плюс 6".

Появившаяся на площадке после шестого гола в нашу сетку Валентина Войтулевич совершила наконец-то два подряд "спасения" в тольяттинской "рамке", включая отбитый пенальти, и автоматически вдохнула в "Ладу" свежую оптимистичную струю. До этого в наши ворота влетало практически все.

Грозная атака москвичек на несколько минут "заглохла" напрочь, в результате чего прежняя удручающая нас разница была сокращена до четырех мячей. Но взбодрившая местную публику музыка играла недолго. Антонина Скоробогатченко тремя кряду точными "выстрелами", между которыми втесался лишь один голевой ответ от нашей Ольги Щербак, уже на 24-й минуте сделала "плюс 7" в пользу красно-синих. И такой отрыв не сулил нам ничего хорошего, хотя в двух предыдущих ничейных матчах "Лады" с "Астраханочкой" и "Ростов-Доном" тот же суровый гандикап умело превращался в пыль. Но ЦСКА слеплен нынче из другого теста. С ним пока на всей дистанции текущего сезона подобный номер не проходил ни у кого.

У лидеров усталость накопилась, и красно-синие, после того как тремя подряд голами сделали "плюс 10" в свою пользу на экваторе второй половины, физически немного потекли. Довольно нелогично выглядевший со стороны тайм-аут, взятый Ольгой Акопян при счете 19:29, был, с ее слов, продиктован именно желанием дать игрокам живительную передышку. Наши момент прочувствовали, встрепенулись. Ряд удачных "спасений" Юлии Кунцевич "Ладу" воодушевил. Три мяча она за четыре минуты отыграла. Но, очухавшись, москвички перезарядились, и последние признаки погони им удалось заглушить.