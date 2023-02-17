В Самаре начались финальные игры регионального этапа чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ"

В Самарской области стартовали финальные игры регионального этапа чемпионата Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ". За звание сильнейших сборных в этом сезоне поборются 16 команд юношей и девушек.

У юношей за призовые места поборются школьные команды из Самары, Новокуйбышевска, Сызрани, Похвистнево, Рощинского, Хрящевки и Приволжья. Лучшая команда девушек будет определена после игр сборных из Самары, Сызрани, Безенчука, Алексеевки, Рощинского, Хрящевки и Отрадного.

Всего в сезоне приняли участие 362 команды (217 команд юношей, 145 команд девушек) из 40 муниципальных образований региона. Первые игры стартовали в ноябре 2022 года, а в январе — начале февраля прошли матчи дивизионального этапа.

Полуфинальные матчи пройдут 16–17 февраля в Самаре в УК "МТЛ Арена".

Юноши (16 февраля 2023 года)

10:00 МБОУ Школа № 148 Самара — ГБОУ Гимназия № 1 Новокуйбышевск

11:30 ГБОУ Гимназия Похвистнево — ГБОУ СОШ п. г. т. Рощинский

13:00 МБОУ Школа № 45 Самара — ГБОУ Лицей с. Хрящевка

14:30 ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье — ГБОУ Лицей Сызрань

16:00 Победитель игры Самара — Новокуйбышевск — Победитель игры Похвистнево — Рощинский

17:30 Победитель игры Самара — Хрящевка — Победитель игры Приволжье — Сызрань

Девушки (17 февраля 2023 года)

10:00 МБОУ Школа № 28 Самара — ГБОУ СОШ № 10 Отрадный

11:30 ГБОУ СОШ № 4 п. г. т. Безенчук — ГБОУ СОШ № 4 Сызрань

13:00 ГБОУ СОШ с. Алексеевка — ГБОУ СОШ № 2 ж.-д. ст. Клявлино

14:30 ГБОУ СОШ п. г. т. Рощинский — ГБОУ Лицей с. Хрящевка

16:00 Победитель пары Самара — Отрадный — Победитель пары Безенчук — Сызрань

17:30 Победитель пары Алексеевка — Клявлино — Победитель пары Рощинский — Хрящевка

24 февраля в Самаре в УК "МТЛ Арена" состоятся главные матчи Чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" в Самарской области, в которых лучшие команды разыграют медали и две путевки на финал чемпионата Приволжского федерального округа.