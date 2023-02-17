Самарская область стала первым регионом, где обучают психологов для работы с участниками СВО

В Самарской области реализуется пилотный проект по обучению профессиональных психологов, оказывающих помощь военнослужащим и членам их семей. На одном из таких занятий на базе созданного Центра психологической помощи и Точки кипения Самарского государственного экономического университета присутствовал корреспондент "Волга Ньюс".

Программа является частью большого проекта "Возвращение", который был разработан в регионе по поручению губернатора Дмитрия Азарова. Комплексный межведомственный план мероприятий по поддержке граждан, вернувшихся со специальной военной операции, включает социальные гарантии, реабилитацию, трудоустройство, а также организацию свободного времени. Проект получил высокую оценку президента Владимира Путина и был рекомендован главой государства к распространению в других регионах страны.

Образовательная программа стартовала 20 января. Обучение прошли 50 специалистов, которые в субботу, 18 февраля, получат сертификаты о повышении квалификации. После чего практикующие медицинские (клинические), социальные психологи, психологи-педагоги смогут вернуться на свои рабочие места и начать оказывать квалифицированную помощь военнослужащим, прибывшим из зоны СВО, и членам их семей.

Большинство специалистов работают в созданных на базе медицинских учреждений кабинетах психологической помощи и осуществляют психологическую поддержку родственников военнослужащих, членов семей погибших и безвестно пропавших, а также участвуют в поддержке детей из семей военнослужащих. Обучение проходят также сотрудники организаций, занимающихся организацией процесса адаптации вернувшихся участников СВО на рынке труда.

Самарская область стала первым регионом, где реализуется подобная программа, и полученный опыт будет масштабироваться по всей стране. Об этом рассказал директор проектов дивизиона "Качество жизни" Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Сергей Пеньков (Москва). Агентство и выступило инициатором и организатором создания программы, совместно с учеными Московского государственного психолого-педагогического университета.

"Коллеги из Самары помогли найти практикующих психологов, помогающих семьям и самим военнослужащим. Образовательный курс состоит из дистанционного и очного обучения, в процессе которого разбираются наиболее сложные кейсы, проходят ролевые игры - на них отрабатываются практические технологии по работе с военнослужащими и членами их семей", - говорит Сергей Пеньков.

В Самарской области реализацию программы координируют региональное правительство, министерство социально-демографической политики и региональный сервисный уполномоченный, общественный советник губернатора, заведующая кафедрой региональной экономики и управления СГЭУ Наталья Полянскова.

"В ходе реализации программы слушатели знакомятся с базовыми и углубленными аспектами экстренной и кризисной психологической помощи, отрабатывают на практике техники и способы оказания психологической поддержки, приемы эффективной коммуникации, техники работы с кризисными и острыми травматическими состояниями", - пояснила она.

В процессе обучения практикующие психологи освоили новые техники проведения консультаций и оказания помощи различным группам населения (семьям, детям, пожилым родителям участников СВО), пошагово разобрали этапы оказания кризисной поддержки при чрезвычайных ситуациях, отработали навыки со смыслами, фантомными болями, посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

Главная задача психолога - вывести подопечных в состояние, в котором они готовы к возвращению в активную мирную жизнь. После прохождения обучения каждому специалисту в течение двух месяцев будет предоставлена индивидуальная дистантная супервизия (работа с более опытными коллегами), рассказала руководитель федерального координационного центра по обеспечению психологической службы в системе образования РФ Ольга Ульянина.

"На адаптацию военнослужащего к мирной влияют несколько факторов, и прежде всего - какая у него была мотивация. Вне зависимости от принятого решения и выбора, там - на территориях с повышенным риском для жизни, здоровья, в тяжелых условиях - в первую очередь трансформируется система ценностей. И когда ты возвращаешься, то приходится перестраивать взаимоотношения внутри семьи, отношение к своей работе, к своим активностям, - объяснила психолог. - И надо суметь перестроить себя, заложить новую систему ориентации - это одна из задач работы военнослужащего и психолога".

Напомним, что психологическая реабилитация является частью комплексного межведомственного плана по поддержке участников СВО и членов их семей на 2022–2024 годы.