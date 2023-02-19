Двое мужчин на снегоходе провалились в промоину на Волге у Самары

В воскресенье, 19 февраля, в Самаре спасли двоих мужчин, провалившихся под лед. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Мужчины 57 и 37 лет переправлялись через Волгу на снегоходе и в районе острова Голодный провалились в промоину. Им удалось выбраться, но уже через несколько шагов мужчины попали в другую промоину.

В 10:19 на помощь пострадавшим выехал аэроглиссер. В 13:30 их доставили спасательную станцию.

Спасатели напоминают, что из-за перепадов температуры толщина льда меняется. В некоторых местах лед размывается течением и образуются промоины. Большинство промоин не видны под выпавшим снегом. Выход на лед становится опасным.