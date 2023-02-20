Самарское СХП "Экопродукт" выкупила словацкая SOLAR CS

СХП "Экопродукт", создавшее молочную ферму в Кинельском районе, выкупила словацкая компания SOLAR CS. Инвестор готовится реализовать проект, который позволит повысить производительность самарского предприятия на 30-40%, сообщает "Самарское обозрение".

Напомним, СХП "Экопродукт" выступает оператором животноводческого комплекса, построенного АДС "Электрощит" Андрея Половинкина. Хозяйство включает в себя два коровника, телятник, доильный зал, родильное отделение и сенохранилище. Также "Экопродукт" самостоятельно возделывает 6 тыс. гектаров земли, выращивая кормовые культуры.

Как сообщает "Самарское обозрение", в августе 2022 г. завершилась консолидация 100-процентной доли в уставном капитале СХП "Экопродукт" словацкой агрокорпорацией SOLAR CS. Сумма сделки не раскрывается.

На посту генерального директора компании словаки предпочли оставить Михаила Фаермана. Сейчас под его руководством ферма готовится к реализации нового инвестиционного проекта, который позволит повысить производительность компании еще на 30-40%. Речь идет о строительстве нового коровника. Сумма вложений составит порядка 300 млн рублей.

"Сейчас наш коровник рассчитан на 1000 коров. Но производительность ограничена мощностями доильного зала. Если оставить в нем только дойных коров, а недойных (находящихся в фазе нетелей и сухостоя) вывести на новый коровник — мы сможем выпускать 7-10 тонн молока плюсом к тому, что есть сейчас. Земли для этого нам хватает, кормовой базы тоже. Если сегодня мы выпускаем в сутки 27-30 тонн молока, то реализация проекта позволит соответственно поднять производительность примерно на 30%", — пояснил Михаил Фаерман.