Самарское СХП "Экопродукт" выкупила словацкая SOLAR CS

СХП "Экопродукт", создавшее молочную ферму в Кинельском районе, выкупила словацкая компания SOLAR CS. Инвестор готовится реализовать проект, который позволит повысить производительность самарского предприятия на 30-40%, сообщает "Самарское обозрение".
Напомним, СХП "Экопродукт" выступает оператором животноводческого комплекса, построенного АДС "Электрощит" Андрея Половинкина. Хозяйство включает в себя два коровника, телятник, доильный зал, родильное отделение и сенохранилище. Также "Экопродукт" самостоятельно возделывает 6 тыс. гектаров земли, выращивая кормовые культуры.
Как сообщает "Самарское обозрение", в августе 2022 г. завершилась консолидация 100-процентной доли в уставном капитале СХП "Экопродукт" словацкой агрокорпорацией SOLAR CS. Сумма сделки не раскрывается.
На посту генерального директора компании словаки предпочли оставить Михаила Фаермана. Сейчас под его руководством ферма готовится к реализации нового инвестиционного проекта, который позволит повысить производительность компании еще на 30-40%. Речь идет о строительстве нового коровника. Сумма вложений составит порядка 300 млн рублей.
"Сейчас наш коровник рассчитан на 1000 коров. Но производительность ограничена мощностями доильного зала. Если оставить в нем только дойных коров, а недойных (находящихся в фазе нетелей и сухостоя) вывести на новый коровник — мы сможем выпускать 7-10 тонн молока плюсом к тому, что есть сейчас. Земли для этого нам хватает, кормовой базы тоже. Если сегодня мы выпускаем в сутки 27-30 тонн молока, то реализация проекта позволит соответственно поднять производительность примерно на 30%", — пояснил Михаил Фаерман.
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Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?
Догоним и перегоним самих себя! Усинское" с 2003 г. ведет строительство животноводческого комплекса. Предприятие, сформированное на базе колхоза "Родина" в Сызранском районе, планировало создать полноценный животноводческий комплекс в две очереди путем реконструкции имеющихся зданий и строительства новых. В итоге должна была заработать молочная ферма на 800 голов дойного стада и 1,2 тыс. голов молодняка. С 2003 г. по 2006 г. из областного бюджета предприятию выделялось восемь бюджетных кредитов на общую сумму 230 млн рублей. В период с 2010 г. по 2012 г. уставный фонд "Усинского" пополнялся областными бюджетными инвестициями четыре раза—в общей сумме на 418 млн рублей. В 2004-2007 гг. строительство осуществлял заказчик-застройщик ОАО "Стройагроинвесткомплект". В 2012 г. предприятие привлекло к реализации проекта по реконструкции первого пускового комплекса, включающего в себя молочную ферму, нового генподрядчика – ООО "Строительная компания "СтройинтеХ". Однако сроки выполнения работ неоднократно переносились.