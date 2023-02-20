16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарское СХП "Экопродукт" выкупила словацкая SOLAR CS "Северный Ключ" не смог взыскать с областного департамента ветеринарии 186,5 млн рублей На Тимашевской птицефабрике запустили процедуру банкротства Компания "Агролизинг" предлагает технику эффективного агробизнеса ООО "Геносервис Руско": племенная работа от А до Я

Животноводство АПК и пищепром

Самарское СХП "Экопродукт" выкупила словацкая SOLAR CS

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 80
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

СХП "Экопродукт", создавшее молочную ферму в Кинельском районе, выкупила словацкая компания SOLAR CS. Инвестор готовится реализовать проект, который позволит повысить производительность самарского предприятия на 30-40%, сообщает "Самарское обозрение".

Напомним, СХП "Экопродукт" выступает оператором животноводческого комплекса, построенного АДС "Электрощит" Андрея Половинкина. Хозяйство включает в себя два коровника, телятник, доильный зал, родильное отделение и сенохранилище. Также "Экопродукт" самостоятельно возделывает 6 тыс. гектаров земли, выращивая кормовые культуры.

Как сообщает "Самарское обозрение", в августе 2022 г. завершилась консолидация 100-процентной доли в уставном капитале СХП "Экопродукт" словацкой агрокорпорацией SOLAR CS. Сумма сделки не раскрывается.

На посту генерального директора компании словаки предпочли оставить Михаила Фаермана. Сейчас под его руководством ферма готовится к реализации нового инвестиционного проекта, который позволит повысить производительность компании еще на 30-40%. Речь идет о строительстве нового коровника. Сумма вложений составит порядка 300 млн рублей.

"Сейчас наш коровник рассчитан на 1000 коров. Но производительность ограничена мощностями доильного зала. Если оставить в нем только дойных коров, а недойных (находящихся в фазе нетелей и сухостоя) вывести на новый коровник — мы сможем выпускать 7-10 тонн молока плюсом к тому, что есть сейчас. Земли для этого нам хватает, кормовой базы тоже. Если сегодня мы выпускаем в сутки 27-30 тонн молока, то реализация проекта позволит соответственно поднять производительность примерно на 30%", — пояснил Михаил Фаерман.

Гид потребителя

Последние комментарии

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Валентина Максимова 17 марта 2017 14:45 В Красноярском районе открылся первый снабженческо-производственный кооператив

До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉

SM TV 01 октября 2016 05:05 Племзавод "Кряж" ждет решения своей судьбы

В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !

Алексей Лидле 09 июля 2015 11:38 В Борском районе на базе СХП "Неприк" построят цех по убою скота

А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?

Ефросинья Бурлакова 22 мая 2015 18:34 Корпорация развития области построит ферму на 2,4 тыс. голов в Борском районе

Догоним и перегоним самих себя! Усинское" с 2003 г. ведет строительство животноводческого комплекса. Предприятие, сформированное на базе колхоза "Родина" в Сызранском районе, планировало создать полноценный животноводческий комплекс в две очереди путем реконструкции имеющихся зданий и строительства новых. В итоге должна была заработать молочная ферма на 800 голов дойного стада и 1,2 тыс. голов молодняка. С 2003 г. по 2006 г. из областного бюджета предприятию выделялось восемь бюджетных кредитов на общую сумму 230 млн рублей. В период с 2010 г. по 2012 г. уставный фонд "Усинского" пополнялся областными бюджетными инвестициями четыре раза—в общей сумме на 418 млн рублей. В 2004-2007 гг. строительство осуществлял заказчик-застройщик ОАО "Стройагроинвесткомплект". В 2012 г. предприятие привлекло к реализации проекта по реконструкции первого пускового комплекса, включающего в себя молочную ферму, нового генподрядчика – ООО "Строительная компания "СтройинтеХ". Однако сроки выполнения работ неоднократно переносились.

Фото на сайте

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

Молочная ферма "Экопродукт" планирует увеличить поголовье и расширить производственные мощности

Молочная ферма "Экопродукт" планирует увеличить поголовье и расширить производственные мощности

СХП "Экопродукт" улучшило качество дойного стада

СХП "Экопродукт" улучшило качество дойного стада

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5