Форвард БК "Самара" в составе Old School одержал победу в Москве

В воскресенье, 19 февраля, в Москве на "ВТБ Арене" состоялся очередной Матч всех звезд Единой Лиги ВТБ: команда Old School встречалась с соперниками из New School.
Одним из самых заметных в составе Old School был форвард "Самары" Джеймс Эннис: за 18 минут на площадке он набрал 17 очков, порадовав болельщиков и данками, и дальними попаданиями.
Команда Old School стала победителем МВЗ: 148:140.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.