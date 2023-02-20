Форвард БК "Самара" в составе Old School одержал победу в Москве

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В воскресенье, 19 февраля, в Москве на "ВТБ Арене" состоялся очередной Матч всех звезд Единой Лиги ВТБ: команда Old School встречалась с соперниками из New School.

Фото: БК Самара