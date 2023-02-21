В Самарской области проведут работы на четырех автодорогах протяженностью более 35 км

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" ставит новые цели и задачи по развитию дорожной сети регионов. С 2023 года в паспорт федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" добавлен показатель доли автомобильных дорог в нормативном состоянии, входящих в опорную сеть.
Отметим, трассы для включения в состав опорной сети отобраны по определенной системе критериев, которые отражают обеспечение связанности территории, значимость автомобильных дорог для улучшения качества жизни в регионах, а также доступность точек генерации трафика. Кроме того, учитывается их загруженность: наиболее востребованы дороги с интенсивностью движения более 10 тыс. машин в сутки.
На территории Самарской области расположены 24 участка дорог, входящих в опорную сеть РФ, общей протяженностью 647 км. Сейчас в нормативном состоянии находится 65,9% (426,37 км) автомобильных дорог регионального значения опорной сети, до конца 2023 года доля таких дорог должна составить 69,35% (448,69 км), а к 2027 году - 85% (549,95 км).
Для достижения целевых значений по опорной сети в этом году в рамках реализации дорожного нацпроекта в регионе предусмотрены работы на 4-х автомобильных дорогах протяженностью более 35 км.
Завершится реконструкция участка автодороги "Кинель-Богатое-Борское", протяженностью 5,89 км. Обводная дорога г. о. Кинель - основной въезд в город и проезд на южную территорию Кинельского района.
В Кошкинском районе отремонтируют обходную дорогу села Кошки на участке с 3-го по 9-й км (6,19 км). Региональная дорога Обходная с. Кошки обеспечивает транзитные грузопотоки в направлении Татарстана.
В Волжском районе введут в эксплуатацию участок трассы Самара - Бугуруслан протяженностью 4,78 км. Трасса Самара-Бугуруслан является одним из опорных направлений в сторону Оренбургской области протяженностью 158,9 км в границах Самарской области и проходит через 5 муниципальных районов. На средства дорожного нацпроекта с 2017 года в нормативное состояние приведено более 127 км (80% от протяжённости).
Также отремонтируют 18,42 км автодороги Самара - Оренбург, от улицы Барнаульской (в Самаре) до пересечения с федеральной трассой Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград.
Напомним, по итогам 2022 года Самарская область снова была признана регионом-лидером в реализации дорожного нацпроекта. В 2023 году предстоит решить не менее масштабные задачи. "Нас ждет напряженная работа. Каждый год мы увеличиваем усилия по ремонту, реконструкции и строительству дорог. Надеюсь, что новые рекорды будут и в следующем году: все для этого сделаем". - отмечает губернатор Дмитрий Азаров.
Напомним, по итогам 2022 года Самарская область снова была признана регионом-лидером в реализации дорожного нацпроекта.
"Мы построили и отремонтировали 712 км дорог. Планируем и в последующие годы двигаться, не снижая темпов. Каждый год мы увеличиваем усилия по ремонту, реконструкции и строительству дорог. Надеюсь, что новые рекорды будут и в следующем году: все для этого сделаем", - подчеркивает губернатор Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?