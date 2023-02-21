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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самарской области проведут работы на четырех автодорогах протяженностью более 35 км

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Национальный проект "Безопасные качественные дороги" ставит новые цели и задачи по развитию дорожной сети регионов. С 2023 года в паспорт федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" добавлен показатель доли автомобильных дорог в нормативном состоянии, входящих в опорную сеть.

Отметим, трассы для включения в состав опорной сети отобраны по определенной системе критериев, которые отражают обеспечение связанности территории, значимость автомобильных дорог для улучшения качества жизни в регионах, а также доступность точек генерации трафика. Кроме того, учитывается их загруженность: наиболее востребованы дороги с интенсивностью движения более 10 тыс. машин в сутки.

На территории Самарской области расположены 24 участка дорог, входящих в опорную сеть РФ, общей протяженностью 647 км. Сейчас в нормативном состоянии находится 65,9% (426,37 км) автомобильных дорог регионального значения опорной сети, до конца 2023 года доля таких дорог должна составить 69,35% (448,69 км), а к 2027 году - 85% (549,95 км).

Для достижения целевых значений по опорной сети в этом году в рамках реализации дорожного нацпроекта в регионе предусмотрены работы на 4-х автомобильных дорогах протяженностью более 35 км.

Завершится реконструкция участка автодороги "Кинель-Богатое-Борское", протяженностью 5,89 км. Обводная дорога г. о. Кинель - основной въезд в город и проезд на южную территорию Кинельского района.

В Кошкинском районе отремонтируют обходную дорогу села Кошки на участке с 3-го по 9-й км (6,19 км). Региональная дорога Обходная с. Кошки обеспечивает транзитные грузопотоки в направлении Татарстана.

В Волжском районе введут в эксплуатацию участок трассы Самара - Бугуруслан протяженностью 4,78 км. Трасса Самара-Бугуруслан является одним из опорных направлений в сторону Оренбургской области протяженностью 158,9 км в границах Самарской области и проходит через 5 муниципальных районов. На средства дорожного нацпроекта с 2017 года в нормативное состояние приведено более 127 км (80% от протяжённости).

Также отремонтируют 18,42 км автодороги Самара - Оренбург, от улицы Барнаульской (в Самаре) до пересечения с федеральной трассой Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград.

Напомним, по итогам 2022 года Самарская область снова была признана регионом-лидером в реализации дорожного нацпроекта. В 2023 году предстоит решить не менее масштабные задачи. "Нас ждет напряженная работа. Каждый год мы увеличиваем усилия по ремонту, реконструкции и  строительству дорог. Надеюсь, что новые рекорды будут и в следующем году: все для этого сделаем". - отмечает губернатор Дмитрий Азаров.

Напомним, по итогам 2022 года Самарская область снова была признана регионом-лидером в реализации дорожного нацпроекта.

"Мы построили и отремонтировали 712 км дорог. Планируем и в последующие годы двигаться, не снижая темпов. Каждый год мы увеличиваем усилия по ремонту, реконструкции и строительству дорог. Надеюсь, что новые рекорды будут и в следующем году: все для этого сделаем", - подчеркивает губернатор Дмитрий Азаров.

Гид потребителя

Последние комментарии

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давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

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