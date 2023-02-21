ГК "ЭкоВоз" напоминает, как продлить жизнь любимым книгам

Тольяттинцы, которые пользуются услугами Экомобиля ГК "ЭкоВоз", передают их в сельские библиотеки.
Сегодня коллекции книг в библиотеках с. Выселки и с. Верхние Белозерки пополнились на 458 экземпляров.
В компании отметили, что передача книг совпала с Международным днем родного языка.
Последние комментарии
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!