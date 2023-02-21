ГК "ЭкоВоз" напоминает, как продлить жизнь любимым книгам

Тольяттинцы, которые пользуются услугами Экомобиля ГК "ЭкоВоз", передают их в сельские библиотеки.

Сегодня коллекции книг в библиотеках с. Выселки и с. Верхние Белозерки пополнились на 458 экземпляров.

В компании отметили, что передача книг совпала с Международным днем родного языка.