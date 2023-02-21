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ГК "ЭкоВоз" напоминает, как продлить жизнь любимым книгам

ТОЛЬЯТТИ. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинцы, которые пользуются услугами Экомобиля ГК "ЭкоВоз", передают их в сельские библиотеки.

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

Сегодня коллекции книг в библиотеках с. Выселки и с. Верхние Белозерки пополнились на 458 экземпляров.

В компании отметили, что передача книг совпала с Международным днем родного языка.

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