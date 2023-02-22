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Преступления Происшествия

В Самаре женщины поверили мошенникам и потеряли более 430 тыс. рублей

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В вечернее время жительницам Самары — парикмахеру и директору одной из компаний города, позвонили с неизвестных номеров и сообщили о том, что злоумышленники пытаются оформить на них кредиты.

Женщинам предложили опередить мошенников: одной из них предложили взять кредит, другой — перевести сбережения на безопасный счет. Местные жительницы поверили в легенду и выполнили рекомендации звонивших.

В результате в обоих случаях после перевода денежных средств на продиктованные собеседниками счета, "доброжелатели" прекращали разговор и переставали выходить на связь. В первом случае — женщина-парикмахер оформила кредит и перевела 276 тыс. руб., во втором — директор фирмы отдала свои сбережения на сумму 157 тыс. рублей.

Позже они поняли, что их обманули и обратились с сообщением о произошедшем в полицию. Возбуждены уголовные дела.

Гид потребителя

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