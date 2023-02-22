В вечернее время жительницам Самары — парикмахеру и директору одной из компаний города, позвонили с неизвестных номеров и сообщили о том, что злоумышленники пытаются оформить на них кредиты.
Женщинам предложили опередить мошенников: одной из них предложили взять кредит, другой — перевести сбережения на безопасный счет. Местные жительницы поверили в легенду и выполнили рекомендации звонивших.
В результате в обоих случаях после перевода денежных средств на продиктованные собеседниками счета, "доброжелатели" прекращали разговор и переставали выходить на связь. В первом случае — женщина-парикмахер оформила кредит и перевела 276 тыс. руб., во втором — директор фирмы отдала свои сбережения на сумму 157 тыс. рублей.
Позже они поняли, что их обманули и обратились с сообщением о произошедшем в полицию. Возбуждены уголовные дела.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063