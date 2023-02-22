АО "Транснефть - Приволга" провело плановое учение по тушению условного пожара в магистральной насосной нефтеперекачивающей станции (НПС) "Большая Черниговка" Самарского районного нефтепроводного управления.
В ликвидации условной чрезвычайной ситуации был задействован личный cостав подразделения ведомственной пожарной команды, оперативный персонал НПС и сотрудники ПСЧ-133 МЧС РФ по Самарской области. Всего в тренировке приняли участие 25 человек, было задействовано три единицы техники.
По сценарию в результате разрушения торцевого уплотнения вала насоса № 7 произошел выход нефти с последующим возгоранием. После получения сообщения о возникновении условного пожара персонал станции произвел необходимые технологические переключения. На место возгорания оперативно прибыли представители 133-й пожарной части и личный состав ведомственной пожарной команды НПС "Большая Черниговка", совместно с персоналом НПС были организованы действия по локализации и ликвидации "пожара".
По итогам учений была дана положительная оценка эффективности действий всех подразделений, принимавших участие в мероприятии. Персонал НПС "Большая Черниговка" подтвердил готовность к ликвидации нештатных ситуаций на объектах АО "Транснефть - Приволга". Все поставленные цели были достигнуты — условный пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки.
Производственные объекты относятся к категории опасных. Подобные учения компания проводит регулярно на каждой НПС для подтверждения степени готовности и слаженности взаимодействия подразделений пожарной охраны региональных подразделений МЧС РФ и персонала. Сотрудниками отрабатываются оперативные навыки по реагированию и развертыванию сил и средств, которые задействуются для ликвидации возможной чрезвычайной ситуации на объекте.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее