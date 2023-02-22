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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" провело плановое пожарно-тактическое учение на НПС в Самарской области

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" провело плановое учение по тушению условного пожара в магистральной насосной нефтеперекачивающей станции (НПС) "Большая Черниговка" Самарского районного нефтепроводного управления.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В ликвидации условной чрезвычайной ситуации был задействован личный cостав подразделения ведомственной пожарной команды, оперативный персонал НПС и сотрудники ПСЧ-133 МЧС РФ по Самарской области. Всего в тренировке приняли участие 25 человек, было задействовано три единицы техники.

По сценарию в результате разрушения торцевого уплотнения вала насоса № 7 произошел выход нефти с последующим возгоранием. После получения сообщения о возникновении условного пожара персонал станции произвел необходимые технологические переключения. На место возгорания оперативно прибыли представители 133-й пожарной части и личный состав ведомственной пожарной команды НПС "Большая Черниговка", совместно с персоналом НПС были организованы действия по локализации и ликвидации "пожара".

По итогам учений была дана положительная оценка эффективности действий всех подразделений, принимавших участие в мероприятии. Персонал НПС "Большая Черниговка" подтвердил готовность к ликвидации нештатных ситуаций на объектах АО "Транснефть - Приволга". Все поставленные цели были достигнуты — условный пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки.

Производственные объекты относятся к категории опасных. Подобные учения компания проводит регулярно на каждой НПС для подтверждения степени готовности и слаженности взаимодействия подразделений пожарной охраны региональных подразделений МЧС РФ и персонала. Сотрудниками отрабатываются оперативные навыки по реагированию и развертыванию сил и средств, которые задействуются для ликвидации возможной чрезвычайной ситуации на объекте.

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John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

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