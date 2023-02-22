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Андрей Кислов: "Все поставленные президентом задачи будут последовательно решаться"

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сенатор Российской Федерации от Самарской области Андрей Кислов прокомментировал Послание президента РФ Владимира Путина от 21 февраля 2023 года.

Как отметил парламентарий, в своем Послании Владимир Путин обозначил ключевые задачи, которые стоят сейчас перед нашей страной: "Оно было адресовано всем жителям России. В первую очередь, глава государства еще раз подробно остановился на причинах спецоперации и дал оценку международной обстановке. Президент вновь подчеркнул, что все обозначенные задачи будут последовательно и шаг за шагом решаться".

По мнению сенатора, важное решение, о котором сказал Владимир Путин - создание в каждом регионе специального государственного фонда, который будет адресно помогать семьям погибших в СВО и ветеранам: "Оно имеет очень большое значение для поддержки людей".

Андрей Кислов отметил: "Невзирая на все сложности и новые вызовы, с которыми последнее время столкнулась страна, глава государства затронут и другие важные темы, в числе которых - дальнейшее развитие страны, продолжение инвестиций в социальную сферу, промышленность, науку, экологию. Как сказал президент, наша стратегическая цель - вывести нашу экономику на новые рубежи".

Также сенатор отметил, что продолжится реализация национальных проектов, в том числе в Самарской области: "В нашем регионе продолжается обновление социальной инфраструктуры. Кроме того, продолжится финансирование таких важных федеральных проектов, влияющих на качество жизни людей и окружающую среду, как "Чистый воздух", "Чистая Волга" и других".

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