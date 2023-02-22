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Баскетбол Спорт

В Самаре определят финалистов чемпионата ПФО Школьной баскетбольной лиги от региона

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 24 февраля, на площадке УК "МТЛ Арена" при поддержке ПАО "Т Плюс" пройдут решающие матчи регионального этапа ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" в Самарской области. Победители представят наш регион в финале чемпионата Приволжского федерального округа.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

Всего в сезоне приняли участие 362 команды (217 команд юношей, 145 команд девушек) из 40 муниципальных образований региона. Первые игры стартовали в ноябре 2022 года, а в январе — начале февраля прошли матчи дивизионального этапа.

По результатам финала восьми (четвертьфинальные матчи) определились пары финалистов у юношей и девушек. Также стали известны школьные команды, которые сразятся за "бронзу" ежегодного первенства.

Расписание финала ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" Самарской области-2023:

10:00 Матч за 3 место у девушек: ГБОУ СОШ № 4 п. г. т. Безенчук — ГБОУ СОШ № 2 ж.-д. ст. Клявлино

11:50 Матч за 3 место у юношей: гимназия № 1 г. о. Новокуйбышевск — лицей г. о. Сызрань

13:40 Матч за 1 место у девушек: ГБОУ СОШ № 10 г. о. Отрадный — ГБОУ лицей с. Хрящевка

15:30 Матч за 1 место у юношей: ГБОУ СОШ п. г. т. Рощинский — ГБОУ лицей с. Хрящевка

17:00 — церемония награждения.

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имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

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