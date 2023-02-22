В Самарской области приступили к работам на двух мостах через реки Березовка и Большой Кинель

В Кинель-Черкасском районе стартовали работы на объектах 2023 года. Они реализуются на средства национального проекта "Безопасные качественные дороги".

К строительно-монтажным работам приступили на двух мостах в составе автодороги "Самара - Бугуруслан" - Кинель-Черкассы: через реку Березовку на км 0+584 и через реку Большой Кинель на км 3+935.

На мостах выполнят полный комплекс работ по обновлению сооружений. Заменят балки пролетных строений, выполнят переустройство мостового полотна и деформационных швов, обновят конструкцию дорожной одежды, устроят асфальтобетонное покрытие с применением современных функциональных асфальтобетонных смесей.

Также обустроят дренажные системы и водоотводы. Восстановят защитный слой бетонных поверхностей мостовых конструкций. Выполнят устройство новых сопряжений мостов с подходами, а для их устойчивости и защиты сделают монолитное укрепление конусов.

В настоящее время строители организовали на мостах реверсивное движение по одной половине проезжей части, сняли асфальтобетонное покрытие, разобрали перильное и парапетное ограждения, приступили к разборке конструктивных слоев проезжей части и сопряжений с насыпью, частично демонтировали балки пролетных строений. Срок завершения работ по контрактам - до 1 октября текущего года.

Отметим, автомобильный мост через пойму реки Большой Кинель соединяет две части районного центра Кинель-Черкассы и является самым протяженным искусственным сооружением из запланированных к ремонту в этом году, его длина составляет около 200 м.

Капитальные ремонтные работы на мосту через реку Березовку будут выполнены на протяженности более 40 м, здесь полностью заменят балки пролетного строения.

Всего в Самарской области в рамках реализации дорожного нацпроекта в этом году планируют привести к нормативу 17 мостов и путепроводов общей протяженностью порядка 1300 пог. м.

Напомним, по итогам 2022 года Самарская область снова была признана регионом - лидером в реализации дорожного нацпроекта. В 2023 году предстоит решить не менее масштабные задачи.

"Мы построили и отремонтировали 712 км дорог. Планируем и в последующие годы двигаться, не снижая темпов. Каждый год мы увеличиваем усилия по ремонту, реконструкции и строительству дорог. Надеюсь, что новые рекорды будут и в следующем году: все для этого сделаем", - подчеркивает губернатор Дмитрий Азаров.