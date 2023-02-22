В Самарской области приступили к работам на двух мостах через реки Березовка и Большой Кинель

В Кинель-Черкасском районе стартовали работы на объектах 2023 года. Они реализуются на средства национального проекта "Безопасные качественные дороги".
К строительно-монтажным работам приступили на двух мостах в составе автодороги "Самара - Бугуруслан" - Кинель-Черкассы: через реку Березовку на км 0+584 и через реку Большой Кинель на км 3+935.
На мостах выполнят полный комплекс работ по обновлению сооружений. Заменят балки пролетных строений, выполнят переустройство мостового полотна и деформационных швов, обновят конструкцию дорожной одежды, устроят асфальтобетонное покрытие с применением современных функциональных асфальтобетонных смесей.
Также обустроят дренажные системы и водоотводы. Восстановят защитный слой бетонных поверхностей мостовых конструкций. Выполнят устройство новых сопряжений мостов с подходами, а для их устойчивости и защиты сделают монолитное укрепление конусов.
В настоящее время строители организовали на мостах реверсивное движение по одной половине проезжей части, сняли асфальтобетонное покрытие, разобрали перильное и парапетное ограждения, приступили к разборке конструктивных слоев проезжей части и сопряжений с насыпью, частично демонтировали балки пролетных строений. Срок завершения работ по контрактам - до 1 октября текущего года.
Отметим, автомобильный мост через пойму реки Большой Кинель соединяет две части районного центра Кинель-Черкассы и является самым протяженным искусственным сооружением из запланированных к ремонту в этом году, его длина составляет около 200 м.
Капитальные ремонтные работы на мосту через реку Березовку будут выполнены на протяженности более 40 м, здесь полностью заменят балки пролетного строения.
Всего в Самарской области в рамках реализации дорожного нацпроекта в этом году планируют привести к нормативу 17 мостов и путепроводов общей протяженностью порядка 1300 пог. м.
Напомним, по итогам 2022 года Самарская область снова была признана регионом - лидером в реализации дорожного нацпроекта. В 2023 году предстоит решить не менее масштабные задачи.
"Мы построили и отремонтировали 712 км дорог. Планируем и в последующие годы двигаться, не снижая темпов. Каждый год мы увеличиваем усилия по ремонту, реконструкции и строительству дорог. Надеюсь, что новые рекорды будут и в следующем году: все для этого сделаем", - подчеркивает губернатор Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?