16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
До конца апреля в Самаре восстановят 10 тысяч "квадратов" дорожного полотна Анна Жоголева: "В вопросе метро борьба идет за минуты" Михаил Матвеев: "Там, где метро уже построено, его необходимо достроить до необходимого пассажиропотока" В Самаре проведут экспертизу Московского шоссе В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" завершат ремонт 4 переходящих дорожных объектов

Дорожное строительство Транспорт и связь

До конца апреля в Самаре восстановят 10 тысяч "квадратов" дорожного полотна

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре стартовал аварийно-ямочный ремонт дорог. Пока в городе не установится плюсовая среднесуточная температура, ремонтировать будут литым асфальтом на битуме и на полимерно-битумном веществе, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

 Как отметил замглавы Самары Михаил Малыхин, аварийный ремонт проезжих частей — важная составляющая содержания дорожной сети города, а повышение безопасности дорожного движения  — одна из ключевых задач работы муниципальных чиновников. 

В первом полугодии 2025 года в Самаре планируют отремонтировать более 10 тыс. квадратных метров аварийных участков дорог.

"Перед работами каждый аварийный участок подготавливаем, основание дороги очищаем и просушиваем компрессором. Только после этих процедур участок готов к заливке смеси, разогретой до 220-250 градусов С. Такая смесь способна выпаривать остатки влаги с покрытия и застывать в течение 15-20 минут, не требуя укладки катком. Это делает процесс ремонта быстрым, необходимости в перекрытии дороги нет", — рассказал Марат Гумеров, директор подрядной организации — ООО "НПФ "XXI Век".

Ресурсоснабжающие компании также приступили к восстановлению асфальта на участках, где в 2024 году проводили вскрытия дорог.

Жители Самары могут сообщить об аварийном участке дороги по телефону "горячей линии": 8 (846) 266-56-17.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:11 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.

Вячеслав Гусев 07 сентября 2024 04:33 Платную трассу "Обход Тольятти" предложили продлить до Сызрани и Ульяновска

90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2