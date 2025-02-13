До конца апреля в Самаре восстановят 10 тысяч "квадратов" дорожного полотна

В Самаре стартовал аварийно-ямочный ремонт дорог. Пока в городе не установится плюсовая среднесуточная температура, ремонтировать будут литым асфальтом на битуме и на полимерно-битумном веществе, передает пресс-служба горадминистрации.

Как отметил замглавы Самары Михаил Малыхин, аварийный ремонт проезжих частей — важная составляющая содержания дорожной сети города, а повышение безопасности дорожного движения — одна из ключевых задач работы муниципальных чиновников.

В первом полугодии 2025 года в Самаре планируют отремонтировать более 10 тыс. квадратных метров аварийных участков дорог.

"Перед работами каждый аварийный участок подготавливаем, основание дороги очищаем и просушиваем компрессором. Только после этих процедур участок готов к заливке смеси, разогретой до 220-250 градусов С. Такая смесь способна выпаривать остатки влаги с покрытия и застывать в течение 15-20 минут, не требуя укладки катком. Это делает процесс ремонта быстрым, необходимости в перекрытии дороги нет", — рассказал Марат Гумеров, директор подрядной организации — ООО "НПФ "XXI Век".

Ресурсоснабжающие компании также приступили к восстановлению асфальта на участках, где в 2024 году проводили вскрытия дорог.

Жители Самары могут сообщить об аварийном участке дороги по телефону "горячей линии": 8 (846) 266-56-17.