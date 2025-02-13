До конца апреля в Самаре восстановят 10 тысяч "квадратов" дорожного полотна

В Самаре стартовал аварийно-ямочный ремонт дорог. Пока в городе не установится плюсовая среднесуточная температура, ремонтировать будут литым асфальтом на битуме и на полимерно-битумном веществе, передает пресс-служба горадминистрации.
Как отметил замглавы Самары Михаил Малыхин, аварийный ремонт проезжих частей — важная составляющая содержания дорожной сети города, а повышение безопасности дорожного движения — одна из ключевых задач работы муниципальных чиновников.
В первом полугодии 2025 года в Самаре планируют отремонтировать более 10 тыс. квадратных метров аварийных участков дорог.
"Перед работами каждый аварийный участок подготавливаем, основание дороги очищаем и просушиваем компрессором. Только после этих процедур участок готов к заливке смеси, разогретой до 220-250 градусов С. Такая смесь способна выпаривать остатки влаги с покрытия и застывать в течение 15-20 минут, не требуя укладки катком. Это делает процесс ремонта быстрым, необходимости в перекрытии дороги нет", — рассказал Марат Гумеров, директор подрядной организации — ООО "НПФ "XXI Век".
Ресурсоснабжающие компании также приступили к восстановлению асфальта на участках, где в 2024 году проводили вскрытия дорог.
Жители Самары могут сообщить об аварийном участке дороги по телефону "горячей линии": 8 (846) 266-56-17.
Последние комментарии
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?
Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.