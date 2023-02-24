В Тольятти пенсионер-рецидивист сжег автомобиль молодой соседки

В Тольятти сотрудники патрульно-постовой службы полиции в течение нескольких минут задержали подозреваемого в умышленном повреждении чужого имущества, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

15 февраля текущего года вечером в дежурную часть отдела полиции по Центральному району Тольятти поступило сообщение от водителя такси, который стал очевидцем поджога автомобиля.

Оперативный дежурный уточнил у заявителя приметы злоумышленника и направление в котором он скрылся, ориентировал на розыск личный состав отдела полиции, направил по указанному адресу ближайшие патрули и следственно-оперативную группу.

В одном из подъездов жилого дома сотрудники полиции заметили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым, который при виде полицейских попытался скрыться, но был задержан и передан прибывшей следственно-оперативной группе.

В отделе полиции 74-летний местный житель, от одежды которого сильно пахло бензином, признал вину в совершенном противоправном деянии, при этом мотивы и цели поджога автомобиля ранее незнакомой 30-летней соседки пояснить не смог.

Потерпевшая оценила причиненный ей материальный ущерб как значительный, в размере 100 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Ранее пожилой мужчина был судим за покушение на убийство. Сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и мотивы, побудившие задержанного пойти на дело.