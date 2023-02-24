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Волейбольный клуб "Нова" обыграл "Газпром-Югра"

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 24 февраля, волейбольный клуб "Нова" обыграл "Газпром-Югра" из Сургута - 0:3

Фото: nova-volley.ru

Как сообщает официальный сайт клуба, начало стартовой партии прошло в равной борьбе. Команды не форсировали события, нащупывая слабые стороны соперника - 7:7. Отрыв "Новы" начал формироваться после брейкового мяча Дениса Литвинова поверх блока соперника - 9:7.

Волжане к середине партии увеличили преимущество. Савелий Поздняков поддержал своих коллег, без ошибок реализовав свои шансы в атаке - 16:12. "Нове" удалось сохранить созданный задел до развязки сета -24:20. Скидка Савелия Позднякова поставила точку в игровом отрезке - 25:21.

Вторая партия прошла по схожему сценарию. "Нова" вначале сета имела небольшое преимущество -8:6, которое на подаче Ивана Лукьяненко, благодаря ошибкам хозяев площадки, превратилось в хороший отрыв - 12:6.

Все оставшееся время "Газпром" пытался сократить отставание. В какой-то момент на табло появился счет - 12:10, но волжане смогли преодолеть небольшой спад в игре и восстановили преимущество -  16:11. В концовке, после длинного розыгрыша, сложный мяч забил Денис Литвинов, который и предопределил исход второго сета - 25:22.

Третья партия получилась самой напряженной. Волжане, вполне освоившиеся на чужой площадке, продолжили доминировать в игре - 7:3. Сургутяне в очередной раз попытались организовать погоню за соперником. "Нове" некоторое время удавалось держать свое преимущество - 12:9, 16:14, но к середине партии лидер все-таки поменялся - 16:17.

В одном из эпизодов получил травму Денис Литвинов, что заметно усложнило положение волжан. Впрочем, вышедший на замену Александр Чефранов, не подвел, забив нужный мяч через тройной блок - 21:20.

В итоге этого задела "Нове" хватило для победы. Точку в матче поставил Владимир Съемщиков - 25:23 и 3:0 по партиям.

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