В пятницу, 24 февраля, волейбольный клуб "Нова" обыграл "Газпром-Югра" из Сургута - 0:3
Как сообщает официальный сайт клуба, начало стартовой партии прошло в равной борьбе. Команды не форсировали события, нащупывая слабые стороны соперника - 7:7. Отрыв "Новы" начал формироваться после брейкового мяча Дениса Литвинова поверх блока соперника - 9:7.
Волжане к середине партии увеличили преимущество. Савелий Поздняков поддержал своих коллег, без ошибок реализовав свои шансы в атаке - 16:12. "Нове" удалось сохранить созданный задел до развязки сета -24:20. Скидка Савелия Позднякова поставила точку в игровом отрезке - 25:21.
Вторая партия прошла по схожему сценарию. "Нова" вначале сета имела небольшое преимущество -8:6, которое на подаче Ивана Лукьяненко, благодаря ошибкам хозяев площадки, превратилось в хороший отрыв - 12:6.
Все оставшееся время "Газпром" пытался сократить отставание. В какой-то момент на табло появился счет - 12:10, но волжане смогли преодолеть небольшой спад в игре и восстановили преимущество - 16:11. В концовке, после длинного розыгрыша, сложный мяч забил Денис Литвинов, который и предопределил исход второго сета - 25:22.
Третья партия получилась самой напряженной. Волжане, вполне освоившиеся на чужой площадке, продолжили доминировать в игре - 7:3. Сургутяне в очередной раз попытались организовать погоню за соперником. "Нове" некоторое время удавалось держать свое преимущество - 12:9, 16:14, но к середине партии лидер все-таки поменялся - 16:17.
В одном из эпизодов получил травму Денис Литвинов, что заметно усложнило положение волжан. Впрочем, вышедший на замену Александр Чефранов, не подвел, забив нужный мяч через тройной блок - 21:20.
В итоге этого задела "Нове" хватило для победы. Точку в матче поставил Владимир Съемщиков - 25:23 и 3:0 по партиям.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!