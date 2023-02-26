Гандбольная "Лада" проиграла "очко" "Кубани"

В своем пятом матче второй части предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2022/23" (за 1-7-е места) в Тольятти "Лада" уступила краснодарской "Кубани" — 30:31 (14:15).

За каких-то пять секунд до финиша отчетной битвы все опять сводилось к ничьей, когда Валерия Кирдяшева под громогласный рев трибун убойным "выстрелом" сравняла счет (30:30). Но все же удача была этим вечером на стороне "Кубани", которой здорово подсобило и то, что она доигрывала эту огненную встречу в численном большинстве.