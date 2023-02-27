Тольяттинская компания поучаствовала в создании уникального медицинского аппарата

Тольяттинская компания «Айтеко Технолоджи», специализирующаяся на производстве терминалов для медицинских учреждений и сферы услуг, стала поставщиком комплектующих для уникальной разработки дочерней структуры Росатома - аппарата ингаляционной терапии оксидом азота (NO). Проект реализован в рамках программы импортозамещения.

Как говорит Владимир Бураков, исполнительный директор «Айтеко Технолоджи», изначально в компанию поступил запрос на изготовление корпуса для аппарата «Тианокс», который разрабатывал Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (г. Саров). Корпус требовался для программно-аппаратной стойки «Тианокса», которая подключается к аппарату искусственной вентиляции легких.

Плазмохимический аппарат «Тианокс» для ингаляционной терапии оксидом азота не имеет аналогов в мире и обеспечивает синтез оксида азота из воздуха непосредственно во время проведения ингаляций. Установка позволяет отказаться от использования специальных баллонов с готовым газом, что снижает стоимость терапии и повышает ее доступность. NO cнижает сосудистое сопротивление в вентилируемых участках легких, позволяя лучше проникать кислороду. Ингаляция оксида азота применяется для спасения жизней в неонатологии, кардиохирургии, интенсивной терапии легочной гипертензии и тяжелых врожденных пороков сердца. Этот метод также используется при лечении пациентов с COVID-19.

«Специалисты дочернего предприятия Росатома сначала дистанционно ознакомились с нашими компетенциями и готовым продуктом - терминалом «Электронная очередь New», уже поставляемым нами в поликлиники, библиотеки и другие предприятия в сфере оказания услуг. Запрос состоял в том, чтобы на основе существующего корпуса мы разработали и создали продукт по их техническому заданию», - так рассказывает о начале сотрудничества Владимир Бураков.

Теперь блок управления установкой монтируется в корпуса от «Айтеко Технолоджи», комплектуемые панелями сенсорного управления. Сотрудничество между «дочкой» Росатома и тольяттинской компанией было налажено в рамках программы импортозамещения. До того применялись аппараты, подающие окись азота из баллонов, которые поставляли немецкие и итальянские компании.

Владимир Бураков уточняет, что к корпусу предъявлялись особые требования, которые обусловлены тем, что любой продукт, используемый в сфере медицины, должен сертифицироваться. Перед началом сотрудничества в Тольятти приехала группа специалистов института, которая посетила центр разработки, базирующийся в технопарке «Жигулевская долина», и цеха компании, также расположенные в Тольятти. В ходе визита представители заказчика не только ознакомились с производственными и инжиниринговыми возможностями «Айтеко», но и смогли сразу выбрать из нескольких корпусов, которые отличались рядом конструктивных особенностей.

В ходе тестирования корпуса специалисты внесли ряд изменений, касающихся как линейных характеристик, так и дополнений в плане изоляционных материалов, что было обусловлено процедурами по получению сертификата электросовместимости.

В прошлом году и январе 2023 года было отгружено 11 корпусов. Пока это не товарная партия, а образцы для тестирования. На начало 2023 года запланирована отгрузка установочной партии.

В процессе совместной работы у саровского НИИ появился еще один запрос - на изготовление корпуса электрического блока, интегрируемого в том числе в установку синтеза азота. Блок, в котором размещаются органы управления и электрические платы, универсален и применяется для целой линейки медицинских устройств.

В Тольятти, работая над корпусом блока, изменили материал «эталонного» изделия, за счет чего повысилась ударопрочность. Также была усовершенствована сама конструкция, что позволило снизить количество операций при монтаже, упростить обслуживание и возможный ремонт.

В 2022 году заказчику было поставлено 400 корпусов для электрического блока. Было получено подтверждение и на продолжение их производства уже в 2023 году. Сейчас согласовывается количество и сроки поставок.

«В данном проекте специалисты «Айтеко Технолоджи» продемонстрировали компетенции в инжиниринге, а именно в кастомизации уже существующего изделия, имеющего обозначенную стоимость, согласно техническому заданию клиента. Это позволило заказчику существенно сэкономить средства и время. Так, первые образцы были отправлены уже в течение месяца после выявления заинтересованности со стороны заказчика. А высокотехнологичное производство с возможностью обработки металлов, сборки, окраски, сварки, литья пластмасс, проведением электромонтажных работ и испытаний позволило обеспечить требуемое качество и объемы серийного производства», - говорит Владимир Бураков.

СПРАВКА

ООО «Айтеко технолоджи» работает на рынке разработки и производства промышленной электроники более 10 лет. В линейку продукции компании входят оборудование для дезинфекции, системы самообслуживания, выставочные стенды, мультимедийное оборудование для образовательных и медицинских учреждений, системы управления очередью и ряд других продуктов.