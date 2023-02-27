Жителя Владимирской области будут судить в Тольятти за перевозку 1,5 кг героина

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В Ставропольский районный суд Самарской области отправили уголовное дело жителя Владимирской области, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.