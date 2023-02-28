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Баскетбол Спорт

БК "Самара" уступил в Курске местному "Динамо"

КУРСК. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Женский БК "Самара" в матче Премьер-лиги уступил в Курске местному "Динамо" — 46:74, сообщает пресс-служба волжанок.

После пары сыгранных минут "Самара" благодаря попаданиям Марины Баш вела в счете (4:2) — но спустя еще пять минут уже заметно отставала: 6:17. А на старте второго периода, пропустив еще один рывок от хозяек, наша команда имела "-20" (14:34), а затем ответила неплохим отрезком (7:0). И все же к большому перерыву преимущество "Динамо" оставалось более чем солидным: 23:39.

А в третьем периоде нападение "Самары" совершенно разладилось: семь минут без набранных очков. Затем Анна Зайцева набрала 8 очков менее чем за две минуты — но на общей ситуации это не очень сказалось: 33:56 перед заключительной четвертью. Ее курянки провели собранно, не дав гостьям даже приблизиться к 20-очковому рубежу.

46:74 — поражение "Самары".

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