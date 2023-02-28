В Самарской области определили сильнейшие сборные школьной баскетбольной лиги

При поддержке ПАО "Т Плюс" прошли решающие матчи регионального этапа ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" в Самарской области. По итогам игр определены лучшие баскетбольные команды школьников. Представлять регион в финале чемпионата Приволжского федерального округа будут девушки из села Хрящевка и юноши из поселка Рощинский.

В сезоне 2022–2023 гг. в чемпионате ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" приняла участие 361 команда из 40 муниципальных образований области. Поддержать ребят в финале регионального этапа и наградить сильнейшие команды пришли заместитель директора Самарского филиала ПАО "Т Плюс" по экономике и финансам Дмитрий Смородинов, врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, вице-президент Федерации баскетбола Самарской области, президент баскетбольного клуба "Самара" Камо Погосян и игроки БК "Самара".

В финальном матче среди команд девушек встретились ШБК "Ника" из лицея с. Хрящевка и СОШ № 10 (Отрадный). Воспитанницы лицея победили со счетом — 56:45 во многом благодаря усилиям Софьи Кобенко, признанной самым ценным игроком финала. В матче за "золото" среди команд юношей спортсмены ШБК "Звезда" (СОШ, п. Рощинский) одержали убедительную победу — 90:34 над соперниками из ШБК "Ника" (лицей, с. Хрящевка).

"Компания "Т Плюс" с 2007 года оказывает всестороннюю поддержку школьной баскетбольной лиге "КЭС-БАСКЕТ". Благодаря этому начинанию с каждым годом растет число юношей и девушек, которые выбирают здоровый образ жизни. Благодарю всех участников финала за яркую игру и самоотдачу, желаю командам-победительницам достойно выступить в финале чемпионата Приволжского федерального округа", — отметил Дмитрий Смородинов.

Результаты финала регионального этапа Чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" в Самарской области в сезоне 2022–2023 гг.:

Девушки:

I место — ШБК "Ника" (лицей, с. Хрящевка);

II место — СОШ № 10 "ОЦ ЛИК" (Отрадный);

III место — СОШ № 2 им. В. Маскина (ж/д ст. Клявлино).

Юноши:

I место — ШБК "Звезда" (СОШ "ОЦ", пгт Рощинский);

II место — ШБК "Ника" (лицей, с. Хрящевка);

III место — Гимназия № 1 (Новокуйбышевск).

Победители регионального этапа уже в марте примут участие в финале чемпионата Приволжского федерального округа. В апреле 2023 года состоится Суперфинал ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ". Команды-победительницы получат главный приз — путевку на Суперкубок Единой Лиги ВТБ.