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Баскетбол Спорт

В Самарской области определили сильнейшие сборные школьной баскетбольной лиги

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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При поддержке ПАО "Т Плюс" прошли решающие матчи регионального этапа ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" в Самарской области. По итогам игр определены лучшие баскетбольные команды школьников. Представлять регион в финале чемпионата Приволжского федерального округа будут девушки из села Хрящевка и юноши из поселка Рощинский.

В сезоне 2022–2023 гг. в чемпионате ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" приняла участие 361 команда из 40 муниципальных образований области. Поддержать ребят в финале регионального этапа и наградить сильнейшие команды пришли заместитель директора Самарского филиала ПАО "Т Плюс" по экономике и финансам Дмитрий Смородинов, врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, вице-президент Федерации баскетбола Самарской области, президент баскетбольного клуба "Самара" Камо Погосян и игроки БК "Самара".

В финальном матче среди команд девушек встретились ШБК "Ника" из лицея с. Хрящевка и СОШ № 10 (Отрадный). Воспитанницы лицея победили со счетом — 56:45 во многом благодаря усилиям Софьи Кобенко, признанной самым ценным игроком финала. В матче за "золото" среди команд юношей спортсмены ШБК "Звезда" (СОШ, п. Рощинский) одержали убедительную победу — 90:34 над соперниками из ШБК "Ника" (лицей, с. Хрящевка).

"Компания "Т Плюс" с 2007 года оказывает всестороннюю поддержку школьной баскетбольной лиге "КЭС-БАСКЕТ". Благодаря этому начинанию с каждым годом растет число юношей и девушек, которые выбирают здоровый образ жизни. Благодарю всех участников финала за яркую игру и самоотдачу, желаю командам-победительницам достойно выступить в финале чемпионата Приволжского федерального округа", — отметил Дмитрий Смородинов.

Результаты финала регионального этапа Чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" в Самарской области в сезоне 2022–2023 гг.:

Девушки:

I место — ШБК "Ника" (лицей, с. Хрящевка);

II место — СОШ № 10 "ОЦ ЛИК" (Отрадный);

III место — СОШ № 2 им. В. Маскина (ж/д ст. Клявлино).

Юноши:

I место — ШБК "Звезда" (СОШ "ОЦ", пгт Рощинский);

II место — ШБК "Ника" (лицей, с. Хрящевка);

III место — Гимназия № 1 (Новокуйбышевск).

Победители регионального этапа уже в марте примут участие в финале чемпионата Приволжского федерального округа. В апреле 2023 года состоится Суперфинал ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ". Команды-победительницы получат главный приз — путевку на Суперкубок Единой Лиги ВТБ.

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Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Женя К 26 апреля 2014 12:59 Баскетболисты "Самары-СГЭУ" уступили команде "АлтайБаскет" - 93:99

Домашние стены помогают всегда.

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