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Здравоохранение Общество

Спасение от инвалидности: в СамГМУ производят индивидуальные эндопротезы

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ученые Самарского государственного медицинского университета разработали сложнопрофильные эндопротезы. Они изготавливаются с помощью послойной на 3D-печати - индивидуально для каждого пациента с учетом его анатомических особенностей. Благодаря этому у человека вырастают шансы вернуться к привычной жизни.

В клинической практике чаще применяются серийные эндопротезы, но примерно в 20% случаев требуются именно индивидуальные. Титановые эндопротезы, произведенные специалистами СамГМУ, применяются в хирургии кисти и стопы, нейрохирургии, челюстно-лицевой, травматологии, ортопедии и онкологической ортопедии. Цельнокерамические эндопротезы используют для устранения дефектов суставов кисти и стопы. Если раньше людей с такими заболеваниями и патологиями ждала инвалидность, то установка индивидуальных эндопротезов позволяет ее избежать.

Весь процесс — от обследования пациента до проведения операции — происходит на площадке университета. На основе снимков КТ, МРТ с помощью специальной программы строят анатомическую модель эндопротеза, печатают на 3D-принтере и наносят покрытия, которые обладают антибактериальным эффектом и позволяют лучше прирастать к тканям человека. И затем — установка импланта.

В декабре 2022 г. самарские челюстно-лицевые хирурги провели уникальную операцию. Из-за травмы, полученной 16 лет назад, у 30-летней девушки произошел перелом основания черепа и была частично оторвана нижняя челюсть. Все эти годы девушка жила с дефектом, пока не нашла нужного специалиста — заведующего кафедрой и клиникой челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Клиник СамГМУ, члена-корреспондента РАН, профессора Ивана Байрикова. Для нее изготовили индивидуальный эндопротез из титана и прооперировали. Удалось восстановить не только контур лица, но и дать возможность в будущем установить зубные импланты.

Выполнено уже более 20 успешных операций: по эндопротезированию тазобедренного, плечевого и голеностопного суставов, первого плюснефалангового сустава и головки плюсневой кости, по восстановлению функции нижней челюсти. Проект вошел в десятку выдающихся достижений по мнению Российской академии наук (РАН) за 2021 год.

 

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