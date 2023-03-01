БК "Самара" уступил красноярскому "Енисею"

Во вторник, 28 февраля, на баскетбольной арене СКК "Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого" прошел домашний матч. БК "Самара" сыграла с красноярским "Енисеем" и уступила. Результат игры — 69:74.
Следующая игра пройдет 3 марта, самарские баскетболисты сразятся с БК "Минск". Начало в 20:00.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.