В Тольятти задержали пассажира маршрутки с наркотиками в шапке

Тольяттинские полицейские нашли наркотики у 41-летнего жителя Жигулевска. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

На КПП "Рубеж" сотрудники ГИБДД остановили водителя автобуса для проверки документов и заметили, что один пассажир начал что-то прятать в шапку. В итоге при досмотре у мужчины изъяли ампулу с 0,32 г амфетамина.

Задержанный, ранее судимый за грабеж и за незаконный оборот наркотиков, рассказал, что приобрел наркотики через интернет для себя.

В отношении него возбудили уголовное дело.