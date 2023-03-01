Тольяттинские полицейские нашли наркотики у 41-летнего жителя Жигулевска. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
На КПП "Рубеж" сотрудники ГИБДД остановили водителя автобуса для проверки документов и заметили, что один пассажир начал что-то прятать в шапку. В итоге при досмотре у мужчины изъяли ампулу с 0,32 г амфетамина.
Задержанный, ранее судимый за грабеж и за незаконный оборот наркотиков, рассказал, что приобрел наркотики через интернет для себя.
В отношении него возбудили уголовное дело.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063