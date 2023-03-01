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ВТБ повышает ставки по депозитам в юанях

ОРЕНБУРГ. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ увеличивает ставки по вкладам в юанях для всех розничных сегментов. Максимальная доходность по депозиту в китайской валюте для премиальных клиентов составит 3,01% годовых при размещении на 1,5 — 2 года.

Ставки по депозитам в юанях зависят от пакета услуг, которым пользуется клиент, и сроков размещения. Наибольший доход можно получить при размещении средств на 1,5 — 2 года. Для пользователей с базовым пакетом услуг доходность по "Вкладу в будущее" составит 2,7% годовых, для владельцев пакета услуг категории "Привилегия" — 2,91% годовых, для премиальных клиентов — 3,01%.

Средства в китайской валюте можно разместить на срок от трех месяцев до двух лет. Вклад доступен для открытия в ВТБ Онлайн и в отделениях банка. При размещении в дистанционных каналах минимальная сумма вклада составляет 100 юаней, если продукт открывается в офисе ВТБ — 500 юаней.

"Мы фиксируем поступательный рост спроса на депозиты в китайской валюте, которые стали удобной альтернативой вкладам в долларах и евро. Только за 2022 год такие депозиты открыли свыше 10 тыс. клиентов ВТБ, и в этом году на фоне продолжающейся дедолларизации сбережений интерес к юаням увеличится. Сегодня мы предлагаем повышенную доходность по таким вкладам, которая станет одной из лучших на рынке. Рассчитываем, что к концу года портфель средств наших клиентов в китайской валюте увеличится до более чем 10 млрд юаней", — комментирует Наталья Тучкова, начальник управления "Сбережения" ВТБ.

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