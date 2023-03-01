ВТБ на треть нарастил портфель срочных средств клиентов среднего и малого бизнеса

По итогам 2022 года объем срочных средств клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ увеличился на 34% и составил 1,63 трлн рублей, показав самую высокую динамику за последние 5 лет.

За год клиенты сегмента СМБ разместили в ВТБ свыше 2 млн депозитов, больше половины из которых − краткосрочные продукты на срок до 30 дней. Средняя сумма вклада выросла на 2 млн рублей и приблизилась к 30 млн.

"В экономической ситуации прошлого года нам было важно предоставить бизнесу не только кредитную поддержку, но и надежное размещение средств с гарантированным доходом. Такую возможность действующим и новым клиентам обеспечили депозитные продукты банка, при этом абсолютное большинство предпринимателей отдали предпочтение рублевым вкладам. Они стали драйвером роста всего портфеля привлеченных средств клиентов СМБ, который по итогам года увеличился до 2,33 трлн рублей. Благодаря проведенной цифровой трансформации мы существенно упростили процесс открытия и управления депозитами, что наряду с рыночными ставками сделало наше предложение одним из самых конкурентоспособных на рынке", − комментирует Денис Бортников, заместитель президента — председателя правления ВТБ.

Чтобы помочь клиентам диверсифицировать портфель средств, а также на фоне роста числа компаний, работающих с Китаем, в сентябре ВТБ предоставил предпринимателям возможность размещения депозитов и неснижаемых остатков на счете в юанях. За это время клиенты СМБ разместили в банке почти 1 млрд юаней. Средний чек депозита с сентября вырос на 126% и в декабре составил 21,2 млн юаней.

Депозитные продукты ВТБ для среднего и малого бизнеса доступны всем предпринимателям, даже без открытия расчетного счета. Более 97% средств клиенты размещают онлайн без посещения офиса банка. Выбрать подходящий депозит можно с помощью онлайн-калькулятора и сразу же оформить необходимый продукт. Управлять размещенными средствами клиенты также могут полностью дистанционно — в интернет-банке ВТБ Бизнес им доступно пополнение депозита, продление его срока, частичное снятие средств или досрочное закрытие.