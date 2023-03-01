Перезагрузить свое дело: самарским самозанятым доступна новая мера поддержки

В Самарской области запустили новую меру поддержки самозанятых. Теперь пользователи специального налогового режима смогут "перезагрузить" свое дело и узнать, как использовать социальные сети, на какие стратегии масштабирования ориентироваться, как эффективно позиционировать свой продукт.
Новую программу разработало областное минэкономразвития и региональный центр "Мой бизнес", в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Условия для успешной реализации и развития проектов самозанятых и начинающих предпринимателей в регионе — одно из главных направлений в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.
"Мы запускаем новые меры поддержки для предпринимательского сообщества, исходя из пожеланий самих представителей бизнеса и актуальности тех или иных инструментов, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Сегодня в регионе зарегистрировано уже более 163 тысяч самозанятых, совокупный доход которых превысил 34 млрд рублей. Каждый из них может подавать заявки на участие в образовательных и наставнических программах, получение льготных микрозаймов, маркетинговых и многих других услуг".
В новую комплексную услугу входит 5 направлений для перспективного развития бизнеса. Самозанятый может выбрать консультацию по одному из тематических треков — наиболее актуальному для него в настоящий момент:
— аудит социальных сетей самозанятого (разбор существующих страниц, рекомендации по продвижению и генерации контента, увеличению аудитории проекта);
— позиционирование продукта самозанятого (цели и миссия проекта, поиск целевой аудитории, соответствие продукта и запроса целевой аудитории, советы по продвижению);
— выход и развитие проекта на маркетплейсах и оффлайн платформах (частные вопросы по продвижению товаров на платформах, рекомендации по работе с аудиторией и отзывами;
— стратегия и развитие проекта (масштабирование проекта, модернизация, оптимизация бизнес-процессов проекта);
— клиентский сервис (как взаимодействовать с клиентами и поддерживать связь так, чтобы те, кто пришли впервые — становились постоянными).
Консультация будет проходить в формате индивидуальной сессии (до 1,5 часов оффлайн или онлайн). Эксперт вместе с самозанятым проанализирует проект и поможет разобраться с возникающими вопросами по выбранному направлению развития. В итоге для каждого получателя услуги будут сформированы четкие рекомендации по дальнейшей работе и реализации этих советов на практике.
Для того чтобы получить меру поддержки, необходимо заполнить заявку по ссылке. Далее будет необходимо определиться с направлением консультации и экспертом, а также получить дополнительные материалы для предварительного изучения.
Все заявки на получение услуги пройдут предварительный отбор. Участники должны быть официально зарегистрированы в качестве самозанятых, не иметь задолженностей по уплате налога на профессиональный доход, а также подать содержательную заявку.
Узнать о действующих мерах поддержки можно в одном из центров "Мой бизнес" Самарской области, по телефону горячей линии 8-800-300-63-63 или на едином портале mybiz63.ru.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей