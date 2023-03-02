В Тольятти ребенок сломал руку в стационаре и несколько дней не получал медпомощь

В Тольятти семилетняя пациентка больничного стационара сломала руку и несколько дней не получала медицинской помощи, сообщает телеграм-канал Информцентра Следственного комитета России.

Уточняется, что травму ребенок получил находясь на стационарном лечении. Девочка упала во время прогулки под присмотром медицинской сестры. Необходимая помощь ребенку была оказана лишь на четвертый день, когда после постоянных жалоб девочки на боли в руке ее мать обратилась к травматологу, где выяснилось, что у малышки перелом руки.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Марату Галиханову провести по данному факту процессуальную проверку и представить доклад о первоначально установленных обстоятельствах, а также о принятом по ее итогам решении", — сообщили в федеральном ведомстве.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.