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Банк "Открытие" упростил для предпринимателей расчеты с самозанятыми и физлицами

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" (входит в Группу ВТБ) добавил несколько полезных сервисов в "Бизнес-портал" — онлайн-банк для малого и среднего бизнеса. Теперь в нем можно заключить договор для выплат самозанятым и других платежей физлицам, помимо зарплаты. Кроме того, появились новые инструменты для выбора бизнес-карт.

Клиенты банка "Открытие" могут в режиме онлайн подключить прочие выплаты по реестрам — так предпринимателям легче всего рассчитываться с самозанятыми за работы и услуги с проверкой их статуса в ФНС. Кроме того — с физическими лицами по договорам гражданско-правового характера. Также "Бизнес-портал" удобен для выплаты дивидендов и доходов по ценным бумагам, вознаграждения адвокатам, авторского вознаграждения изобретателям и представителям творческих профессий. Средства можно направлять на карты "Открытия" или других банков.

Заключить такой договор можно в интернет-банке в разделе "Зарплата". Для этого достаточно заполнить короткое заявление, указав плановое количество получателей и объем перечислений в месяц.

Еще одним нововведением "Бизнес-портала" стало появление новых инструментов для выбора бизнес-карт. В раздел "Карты" добавлены преимущества, детали обслуживания, сходства и отличия, а также тарифы. Чтобы определиться с выбором было легче, информация о каждом виде карт наглядно представлена на вкладке "Сравнение". За покупки по карте начисляются бонусы — кешбэк по программе лояльности может составлять до 120 тыс. рублей в год. Перевести начисленные бонусы в рубли можно как в интернет-банке, так и в мобильном приложении.

"Бизнес-портал" — это полноценный электронный офис с полным комплексом операций, позволяющий обслуживать бизнес без визита в банк. С его помощью можно размещать средства и совершать платежи, управлять счетами и операциями, а также автоматически проверять контрагентов. Кроме того, работать с несколькими организациями под одним логином, заказывать бизнес-карты и получить помощь в чате.

Подробнее ознакомиться с новыми онлайн-сервисами для МСБ можно в дайджесте "Бизнес-портала".

Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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