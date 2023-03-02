Сергей Берижицкий выступил на расширенном заседании коллегии прокуратуры Самарской области

В четверг, 2 марта, заместитель Генпрокурора РФ Николай Шишкин принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры Самарской области по подведению итогов работы за 2022 год.

В коллегии также участвовали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, руководители правоохранительных, судебных и контрольно-надзорных органов Самарской области, а также структурных подразделений аппарата прокуратуры области, городские, районные, межрайонные и специализированные прокуроры. С основным докладом выступил прокурор Самарской области Сергей Берижицкий.

Участники заседания отметили, что оперативное реагирование органов прокуратуры Самарской области на жалобы и другие сигналы населения позволило в 2022 г. пресечь более 115 тыс. нарушений, добиться восстановления прав более 35 тыс. жителей региона. Благодаря прокурорскому вмешательству погашена задолженность по зарплате перед работниками в размере 230 млн рублей. В результате целенаправленной работы по пресечению фактов несвоевременной оплаты исполненных публичных контрактов и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности погашена задолженность на общую сумму более 132 млн рублей. По результатам инициированных прокуратурой надзорных мероприятий в регионе более 900 семьей получили возмещение расходов на средства реабилитации детей в размере 55 млн рублей, более 890 граждан из числа детей-сирот обеспечены жильем.

Николай Шишкин обратил внимание на актуальные для региона вопросы в сферах защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, долевого строительства, жилищно-коммунального хозяйства, в том числе при реализации программных мероприятий по капитальному ремонту жилья и переселению граждан из аварийных домов. Также он указал на необходимость повышения эффективности борьбы с преступностью и профилактики преступлений.