Благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда" тольяттинская компания значительно улучшила свою работу

На территории губернии продолжается реализация национального проекта "Производительность труда", инициированного президентом России Владимиром Путиным. В его рамках улучшили производительность уже 70 предприятий Самарской области. В том числе - тольяттинское АО "Сатурно-ТП".
Предприятие является производителем деталей интерьера и экстерьера автомобилей разного класса, в том числе противосолнечных козырьков, обивок дверей, полок багажника, облицовок стоек, накладок, заглушек и других деталей, получаемых методами литья под давлением и термоформования.
Реализация пилотного проекта на протяжении полугода осуществлялась на эталонном участке, которым стал цех термоформовки. В нем производят полки для багажников на автомобиль LADA Niva Travel. Отметим, что АО "Автоваз" является на 100% потребителем данного изделия.
Совместно с экспертами регионального центра компетенций Самарской области здесь была проведена диагностика. Благодаря чему выявлены ключевые проблемы производственного процесса. Неравномерная загрузка рабочих, ожидание изделия, лишняя транспортировка и избыток запаса комплектующих негативно влияли на выработку. При этом увеличивали время протекания процесса и незавершенное производство.
"Всегда полезно посмотреть на свою работу со стороны, свежим взглядом, со специалистами, которые помогают наладить логистику, технологию сборки, обработки. Когда это не просто теория, а именно на практике выбирается какой-то пилотный проект, когда это можно потрогать руками", - считает директор по производству АО "Сатурно-ТП" Дмитрий Давыдов.
Справиться с нерациональной загрузкой персонала и неэффективным использованием оборудования на "Сатурно-ТП" помогли инструменты бережливого производства, которые были успешно внедрены в производственный поток после специального обучения рабочей группы предприятия.
В большей степени на увеличение производительности при изготовлении полки багажника повлияло введение в процесс стандартизированной работы, а именно перебалансировки (равномерное распределение нагрузки) операторов.
"Провели хронометраж, посмотрели загрузку каждого из 4 участников потока, увидели высокий уровень ожиданий, каких-то перемещений лишних, с командой технологов, инженеров, подумали, как эту загрузку распределить на остальных. На выходе получилось - 3 человека достаточно для оптимальной работы", - рассказал руководитель проектов РЦК Александр Журавлев.
В целом с помощью методик бережливого производства удалось снизить время протекания процесса на 14%, а незавершенное производство - на 26%. При этом выработка увеличилась на 27%.
Правительство Самарской области и глава региона Дмитрий Азаров уделяют большое внимание реализации национального проекта "Производительность труда". На сегодняшний день его участниками являются 142 предприятия Самарской области.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
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