РСХБ и Росприроднадзор утвердили план совместных экологических инициатив на 2023 год

Члены Попечительского совета Фонда Экология, в числе которых Руководитель службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова и Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов, утвердили план работы Фонда на 2023 год.

В Москве состоялось заседание Попечительского Совета Фонда Экология. В заседании приняли участие Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов и Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Основным событием мероприятия стало утверждение состава совместных экологических инициатив, которые будут реализованы Фондом Экология в 2023 году. В него вошли более 30 проектов по 4 ключевым направлениям: обращение с отходами, охрана водных объектов и их экосистем, экологическое просвещение населения, охрана объектов животного мира и среды их обитания с фокусом на краснокнижных животных.

Особое внимание было уделено использованию одноразового пластика и его воздействию на окружающую среду. Стороны определили данную тему как основное направление совместной деятельности в области устойчивого развития в 2023 году. Представители РСХБ и Росприроднадзора утвердили 3 масштабных проекта с привлечением региональных органов власти и крупнейших российских компаний в целях последующей переработки пластика и минимизации вреда экологии от промышленной упаковки.

"Будущее России неразрывно связано с экологическим развитием. Понимая и принимая это, Россельхозбанк активно финансирует "зеленые" проекты, включая развитие органического сельского хозяйства и типовые решения в сфере твердых коммунальных отходов. Также в авангарде экологической повестки РСХБ — совместные экологические акции с Росприроднадзором и поддержка экопросвещения, для решения этих задач год назад и был создан Фонд "Экология".

Приоритетным направлением работы Фонда в этом году мы определили комплекс мероприятий, направленных на минимизацию использования одноразового пластика. В частности, договорились провести совместно с российскими научными институтами исследование о воздействии микропластика на окружающую среду, концентрация которого, например, в водах Байкала достигла критического уровня, превысив среднее значение в 2 раза. Благополучие уникальных водных объектов России, таких как озеро Байкал и река Волга, является одним из важнейших задач в экологическом блоке. Напомню, что только в бассейне Волги проживает 60 млн чел и находится 45% промышленного потенциала нашей страны", — отметил Председатель Правления РСХБ Борис Листов.

"Вместе с коллегами из "Россельхозбанка" мы подвели итоги работы в 2022 году и поставили цели на 2023-й. В прошлом году мы организовали 10 совместных мероприятий, в числе которых — серия больших субботников, проведённых вместе с представителями РСХБ в различных регионах России.

В данный момент у Фонда 15 проектов: исследование опасности микропластика, восстановление краснокнижных видов растений и животных, другие масштабные экоинициативы. Планируется организация массовых плоггинг-забегов, которые помогут привлечь внимание большого количества неравнодушных к проблемам экологии людей и сделать наши города чище", — прокомментировала Руководитель службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова

Проблема микропластика актуальна для всего Мирового океана, однако в Арктике она приобретает особое звучание. Наибольшую опасность эта проблематика представляет для проживающих в регионе людей, в том числе коренного населения Севера, ключевым промыслом которого является рыболовство. Согласно исследованиям Биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, наиболее распространенные изделия в прибрежных зонах водных объектов — отходы жизнедеятельности человека: ПЭТ-бутылки и крышки от них, пластиковые пакеты и нейлоновые рыболовные сети.

Председатель Правления Россельхозбанка отметил, что на сегодняшний день крупные компании являются не только проводниками экологической повестки, но и способны своей ролевой моделью повлиять на общество и его экологическую культуру. Стратегия малых шагов позволяет в итоге достичь серьезных результатов, подчеркнул Борис Листов.

Российская Федерация продолжит оздоровление таких уникальных водных объектов, как Байкал и Волга. Об этом 21 февраля во время оглашения послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин. В дальнейшем мероприятия планируется распространить на такие реки, как Дон, Кама, Иртыш, Урал, Волхов, Терек, Нева, озеро Ильмень.

В 2022 году был реализован проект по очистке прибрежных территорий водоемов на юге России. В ходе экологических мероприятий проекта волонтеры, в числе которых были также сотрудники региональных представительств Росприроднадзора, Россельхозбанка и сотрудники Фонда Экология, собрали 4 тонны мусора, включая микропластик.