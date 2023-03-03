Льготные займы помогают самарским предпринимателям развивать свое дело

Региональные предприниматели активно используют все действующие возможности господдержки для развития своего дела. Самозанятая Любовь Панофенова обратилась в Гарантийный фонд Самарской области, чтобы оформить льготный займ и приобрести на него оборудование для швейной мастерской.

Развитие инструментов льготной финансовой поддержки бизнеса и создание условий для начинающих и опытных предпринимателей — одни из ключевых задач в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова. Эта работа ведется в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Любовь Панофенова начала шить еще будучи школьницей. А сделать это увлечение предпринимательским проектом решила после 24 лет педагогической деятельности.

В последние четыре года она совместно с дизайнером Натальей Цыбульниковой занимаются пошивом современной одежды с народными элементами, которые использовали народы, населяющие территорию Самарской области и регионов Поволжья.

Как признается самарская мастерица, ее главная цель — возродить народные традиции через одежду. "В самом начале своей деятельности мы начали ездить по историческим фестивалям, чтобы возродить быт народов Поволжья, народов России. Сегодня мы создаем современные изделия, в том числе одежду для пар-мастеров и русскую одежду с полудрагоценными пуговицами и другими элементами декора. Есть задумки и по созданию головных уборов", — рассказала Любовь Панофенова.

Для того чтобы изделия швейной мастерской максимально передавали национальный колорит и были поистине уникальными, возникла потребность в приобретении вышивальной машины. С ее помощью самарские мастерицы создают на одежде особые орнаменты.

"Летом 2022 года мы начали сотрудничать с фитнес-центрами и банными комплексами по всей стране — отшивать для их сотрудников специальные костюмы. В этом направлении есть свои особенности: использование натуральных тканей, определенных конструкций", — поделилась Любовь Панофенова.

До покупки нового оборудования вышивку заказывали в других компаниях. Собственная вышивальная машина позволила стать независимыми, выйти на новый уровень, брать более сложные корпоративные заказы, быстро и качественно вышивать любые изображения, в том числе логотипы компаний-заказчиков.

"В конце 2022 года мы обратились в региональный центр "Мой бизнес" и Гарантийный фонд Самарской области. В декабре подали заявку и очень быстро получили одобрение и сами средства. Машина была в наличии у дилера, и мы сразу же смогли ее приобрести. Вся процедура от подачи заявки до приобретения оборудования составила примерно 1,5 недели, — отметила Любовь Панофенова. — Мы благодарны областному минэкономразвития за меры поддержки, которые действуют в Самарской области".

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

— Финансовая поддержка предпринимателей — одно из приоритетных направлений в нашей работе. Программы Гарантийного фонда позволяют предоставить бизнесу средства для развития и реализации их планов под минимальный процент. По итогам прошлого года ГФСО помог предпринимателям привлечь более 3,3 млрд рублей. В текущем году востребованность и актуальность финансовых продуктов сохраняется, и мы готовы поддерживать начинающих и более опытных предпринимателей, а также их проекты в самых разных сферах бизнес-деятельности.