Тольяттинские инженеры внедряют технологию сварки ультразвуком

Сборка с помощью ультразвуковых технологий как альтернатива клеевому и крепежному соединению полимерных деталей сегодня применяется в различных отраслях промышленности. Иногда этот метод остается единственно возможным вариантом сборочного соединения. О том, как проходит разработка отечественных ультразвуковых сварочных комплексов, призванных заменить и превзойти зарубежные аналоги, а также о возможностях их более широкого использования в производстве рассказал порталу "Волга Ньюс" директор института машиностроения Тольяттинского государственного университета Александр Селиванов.
Инженеры из ТГУ уверены, что за ультразвуковыми технологиями - большое будущее. Сегодня их разработки находятся на стадии освоения серийного выпуска ультразвуковых сварочных аппаратов под различные технологические процессы сборки изделий из полимерных материалов: в машиностроении, автомобилестроении, медицине и других сферах, в которых применяются пластики.
Технология ультразвуковой сварки служит альтернативой клеевому соединению материалов, а также сборке комплектующих с применением крепежных элементов. В ряде случаев ультразвук по определенным требованиям является практически безальтернативным вариантом соединения деталей, объясняет Александр Селиванов.
К преимуществам такого способа соединения относятся отсутствие лишних элементов (клей, растворители, крепеж) и достаточно высокая стабильность и повторяемость процесса, что позволяет его легко автоматизировать, а это важно с точки зрения повышения производительности в условиях массового производства.
Сварочными работами могут заниматься не только люди, но и роботы. В созданном при ТГУ центре ультразвуковых технологий уже разрабатывают автоматические комплексы, а также проекты по интеграции сварочных аппаратов в робототехнические комплексы (РТК). При этом для повышения эффективности операций сборки не обязательно использовать большой промышленный РТК - достаточно применить КОБОТы (коллаборативные роботы, или роботы-манипуляторы. - Прим. "Волга Ньюс").
Через пару лет разработчики планируют организовать серийное производство ультразвуковых аппаратов различного технологического назначения, а через три года на базе инновационно-технологического парка Тольяттинского государственного университета построить в Самарской области завод по производству ультразвукового оборудования. Объект возводится при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и планируется к запуску уже в 2023 году.
"В настоящее время мы формируем модельный ряд ультразвуковых комплексов под различные технологические задачи. Причем линейка будет унифицированной и будет разработана по модульному принципу. Под каждую модельную линейку будем определять емкость рынка", - поделился планами руководитель института машиностроения ТГУ.
В оборудовании для ультразвуковой сварки заинтересованы в первую очередь предприятия автомобилестроительного кластера, и здесь достигнуты значительные результаты по внедрению комплексов. В частности, тольяттинские разработки используют в своем производстве ООО "ДСК", АО "Полад", АО "Сатурно-ТП", ООО "АРТ-Т", АО "САПТ" и другие. Есть заинтересованность в поставке таких комплексов и у АвтоВАЗа. Стоит подчеркнуть, что проект появился и развивается при участии студентов университета.
"Ультразвуковую сварку можно использовать на любых предприятиях, занимающихся производством изделий из полимерных и нетканых материалов, - везде, где нужна сборка. Одним из направлений может быть получение неразъемных соединений в термопластичных композитных материалах, например, в авиастроении, в том числе в военно-промышленном комплексе. И хотя в настоящее время с Министерством обороны эта работа не проводится, но если будут поставлены такие задачи, с удовольствием готовы работать и на укрепление обороноспособности нашей страны", - говорит Александр Селиванов.
По технологическим характеристикам тольяттинские комплексы в чем-то превосходят зарубежные аналоги. Например, в ТГУ запатентован оригинальный способ крепления ультразвуковых волноводов, что позволяет уменьшить габариты самого ручного комплекса и, соответственно, его вес - ультразвуковые пистолеты на базе магнитострикционных преобразователей легче, а по выходной мощности превосходят зарубежные аналоги в этом классе.
Что касается алгоритмов захвата резонансной частоты и ее отслеживания в цикле сварки, то здесь есть над чем работать. Одним из перспективных направлений за рубежом в области развития технологий ультразвуковой сварки является ультразвуковая аддитивная технология с последующей обработкой фрезерованием. В этой технологии изделие "печатается" с помощью ультразвука слоями, как пирог из ленты. Затем фрезерной обработкой изготавливается деталь. Сегодня зарубежный стартап Fabrisonic производит гамму станков для реализации такой технологии. В России этому направлению пока не уделяется должного внимания, между тем перспективы применения такой технологии весьма велики, особенно в авиации, ракетостроении, космической технике, медицине.
Кроме того, ультразвук как инструмент интенсификации различных технологических процессов имеет большие перспективы промышленного применения: пропитка, сушка, эмульгирование, диспергирование, дегазация, сонохимия, воздействие ультразвука на сыпучие среды и комплекс других технологий. Например, с помощью ультразвукового распыления расплава можно получать мелкодисперсные металлические порошки для аддитивных технологий.
То есть спектр применения ультразвука достаточно широк. Он позволяет существенно ускорить протекание физико-химических процессов в различных средах, а также технологически обеспечить повышение производительности и качества выпускаемой продукции.
"Конкурентоспособность определяется не только технологическими новшествами и преимуществами, но также стоимостью и сроками разработки, возможностями дальнейшего технологического сопровождения (ремонт, обслуживание, поставка комплектующих, обучение персонала). У нас все это есть, мы предлагаем технологию под ключ. Пока главный инвестор проекта - Тольяттинский госуниверситет, однако мы открыты для сотрудничества", - отмечает Александр Селиванов.
Михаил Криштал, ректор Тольяттинского государственного университета:
- В последние годы ученые и специалисты ТГУ резко нарастили компетенции в сфере ультразвуковых технологий, хотя работы в этом направлении велись еще в 1990-2000-е годы. Уже и тогда мы были нацелены на практический результат. Достаточно вспомнить внедрение на Волжском автозаводе оборудования и технологии правки абразивных кругов с применением ультразвука. Сегодня мы компетентны создавать технологии и устройства с применением ультразвука настолько разного назначения, что иной раз это даже удивляет. Главное - это существенное ускорение темпов внедрения новых разработок, что совершенно точно дает вклад в технологический суверенитет страны и решает задачи не только импортозамещения, но и импортоопережения. Мы уже создали центр ультразвуковых технологий, и в ближайшее время он расширит свои возможности за счет новых площадей инновационно-технологического парка ТГУ, где мы планируем разместить ряд реконфигурируемых производств инновационной продукции, в том числе ультразвукового оборудования различного технологического назначения.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации
класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении