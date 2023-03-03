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ПСБ и Самарский университет им. Королёва подписали соглашение о сотрудничестве

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ и Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королёва заключили соглашение о сотрудничестве в области образовательной деятельности. Документ подписали директор департамента персонала ПСБ Елена Литвинова и проректор по учебной работе высшего учебного заведения Андрей Гаврилов.

Фото: предоставлено ПСБ

Стороны договорились о сотрудничестве в области профессиональной ориентации абитуриентов Института информатики и кибернетики Самарского университета им. Королёва. В частности, планируется реализация совместных учебно-методических проектов, направленных на совершенствование образовательных программ и обеспечение инновационной поддержки образовательного процесса. За их основу будут взяты используемые в банке современные информационные технологии. Также соглашением предусмотрена студенческая практика и стажировка в IT-подразделениях банка.

"ПСБ стремится предоставлять лучшие условия для карьерного роста профессионалам всех уровней — и высококвалифицированным отраслевым экспертам, и начинающим молодым специалистам. Банк как работодатель заинтересован в модернизации образовательных программ для эффективной подготовки студентов, которые получат знания, соответствующие современным условиям рынка и способствующие профессиональному росту. Такие специалисты будут высококонкурентны и быстро смогут найти себя в профессии", — отметила Елена Литвинова.

"ПСБ уделяет особое внимание развитию цифровых технологий и инноваций, непрерывно инвестируя не только в лучшие IT-практики, но и в подготовку высококвалифицированных кадров. Наш подход уникален тем, что на базе самарского регионального IT-центра, который является одним из крупнейших в России, молодые специалисты могут получить прикладные навыки. Топовые наставники подготовят их к решению реальных производственных задач и помогут в профессиональном росте", — добавляет Виталий Белоцкий, региональный директор дополнительного офиса "Самарский" ПСБ.

"Самарский университет им. Королёва ежегодно увеличивает число бюджетных мест по IT-специальностям. В 2022 году мы набрали в Институт информатики и кибернетики на 15% больше студентов, чем в 2021 году, и открыли пять новых образовательных программ по направлениям искусственного интеллекта. Уже после второго курса учащиеся принимают участие в практико-ориентированных проектах партнеров университета, проходят в этих компаниях стажировки и находят свою первую работу. Сотрудничество университета с ПСБ откроет новые возможности для наших начинающих специалистов", — сказал Андрей Гаврилов.

Студенты Самарского университета им. Королёва стали первыми учащимися Школы функционального тестирования ПСБ. Обучение завершилось в конце февраля 2023 года. Отличительной особенностью школы стала ее практическая направленность. Перспективные специалисты, показавшие лучшие результаты, получили предложение о дальнейшей стажировке в ПСБ.

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