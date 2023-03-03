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Программа лояльности банка "Открытие" вошла в тройку лучших на рынке

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Программа лояльности МАКС для розничных клиентов банка "Открытие" (входит в Группу ВТБ) вошла в топ-3 рейтинга журнала the Retail Finance.

Рейтинг составлен по результатам читательского опроса, в котором были представлены программы лояльности 29 ведущих российских кредитных организаций.

Опрос проводился в форме голосования на портале MessageGuru с 1 февраля по 15 февраля 2023 года. В голосовании приняли участие более 1,1 тысячи читателей.

С 1 марта, благодаря обновленным условиям, программа лояльности МАКС стала еще приятнее. Теперь сами клиенты могут выбрать кешбэк, который подходит именно им, и получать еще больше выгоды от покупок. Максимальный размер кешбэка в категории, которую клиент сможет подключать ежемесячно, составляет 5%. При этом условия начисления в категории "Кешбэк за все" остались без изменений — до 3%, в зависимости от статуса.

Бонусными рублями клиенты могут компенсировать покупки, стоимость уведомлений по карте, услуги страхования или проценты по кредиту. Кроме того, можно оплачивать со скидкой билеты и отели на travel.open.ru.

Подробнее с обновленными условиями программы лояльности МАКС можно ознакомиться на сайте банка, для премиальных клиентов.

Журнал The Retail Finance — специализированный журнал, посвященный вопросам развития розничного финансового рынка. Учрежден в 2004 году.

Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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