Ночью в Самарской области семь человек тушили частный дом

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В пятницу, 3 марта, примерно в 2:16, начался пожар на ул. Советской в с. Обшаровка Приволжского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.