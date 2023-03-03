ВТБ снижает ставку по ипотеке на квартиры большой площади

С 3 марта ВТБ запускает временную программу с дополнительным дисконтом по ипотеке для заёмщиков, приобретающих квартиры площадью от 85 кв. метров. Скидка в размере 0,2 п.п распространяется на готовое и строящееся жилье и может быть суммирована с другими дисконтами банка. В результате максимальное снижение ставки по жилищному кредиту в ВТБ может достигать 0,5 п. п.

"ВТБ стратегически важно оказывать адресную помощь российским семьям, в первую очередь тем, кто воспитывает детей. Ранее мы предлагали установить для таких клиентов дифференцированную ставку на государственном уровне в рамках льготной ипотеки, а сегодня запускаем собственную подобную программу. В настоящее время на квартиры от 85 кв. метров в ВТБ приходится примерно каждая седьмая ипотечная сделка. Принцип "Больше метров — меньше ставка" позволит нашим заемщикам приобрести просторную квартиру с меньшей финансовой нагрузкой и обеспечить будущему поколению комфортные условия жизни. С учетом дополнительного дисконта итоговая ставка по ипотеке для наших клиентов будет одной из наиболее доступных на рынке", — прокомментировал член правления ВТБ Святослав Островский.

С запуском новой скидки минимальная ставка в рамках стандартных ипотечных программ ВТБ теперь составляет 10,7%. По "Ипотеке с господдержкой-2020" кредит доступен от 7,5%. Средства в рамках "семейной программы" банк предлагает от 5,5% (в ДФО — от 4,5%), IT-ипотека в ВТБ доступна от 4,5%, а Дальневосточная — от 1,5%. Помимо скидки на квартиры большой площади, в ВТБ можно получить дисконт в размере 0,3 п. п. за оформление заявки на ипотеку онлайн, использование сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке, а также получение зарплаты на карту банка.

ВТБ — один из лидеров российского рынка ипотеки. По итогам 2022 года банк оформил около 208 тысяч жилищных кредитов более чем на 964 млрд рублей, показав второй результат по продажам в своей истории. Ипотечный портфель ВТБ на 1 января 2023 года превысил 3 трлн рублей, за год увеличившись примерно на 16%. Подать заявку на ипотеку можно на сайте банка, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах ВТБ.