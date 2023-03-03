16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На аукцион выставлены офисные помещения Эл банка в Тольятти за 87 млн рублей В Самарской области продолжает расти объем операций по банковским картам Для Сбера уходящий год будет прибыльным Газбанк взыскал со швейцарской компании 490 млн рублей Екатерина Сажнева: "В Росбанке клиенты ценят надежность, универсальность и взвешенность предложений"

Банки Финансы

ВТБ снижает ставку по ипотеке на квартиры большой площади

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 3 марта ВТБ запускает временную программу с дополнительным дисконтом по ипотеке для заёмщиков, приобретающих квартиры площадью от 85 кв. метров. Скидка в размере 0,2 п.п распространяется на готовое и строящееся жилье и может быть суммирована с другими дисконтами банка. В результате максимальное снижение ставки по жилищному кредиту в ВТБ может достигать 0,5 п. п.

"ВТБ стратегически важно оказывать адресную помощь российским семьям, в первую очередь тем, кто воспитывает детей. Ранее мы предлагали установить для таких клиентов дифференцированную ставку на государственном уровне в рамках льготной ипотеки, а сегодня запускаем собственную подобную программу. В настоящее время на квартиры от 85 кв. метров в ВТБ приходится примерно каждая седьмая ипотечная сделка. Принцип "Больше метров — меньше ставка" позволит нашим заемщикам приобрести просторную квартиру с меньшей финансовой нагрузкой и обеспечить будущему поколению комфортные условия жизни. С учетом дополнительного дисконта итоговая ставка по ипотеке для наших клиентов будет одной из наиболее доступных на рынке", — прокомментировал член правления ВТБ Святослав Островский.

С запуском новой скидки минимальная ставка в рамках стандартных ипотечных программ ВТБ теперь составляет 10,7%. По "Ипотеке с господдержкой-2020" кредит доступен от 7,5%. Средства в рамках "семейной программы" банк предлагает от 5,5% (в ДФО — от 4,5%), IT-ипотека в ВТБ доступна от 4,5%, а Дальневосточная — от 1,5%. Помимо скидки на квартиры большой площади, в ВТБ можно получить дисконт в размере 0,3 п. п. за оформление заявки на ипотеку онлайн, использование сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке, а также получение зарплаты на карту банка.

ВТБ — один из лидеров российского рынка ипотеки. По итогам 2022 года банк оформил около 208 тысяч жилищных кредитов более чем на 964 млрд рублей, показав второй результат по продажам в своей истории. Ипотечный портфель ВТБ на 1 января 2023 года превысил 3 трлн рублей, за год увеличившись примерно на 16%. Подать заявку на ипотеку можно на сайте банка, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах ВТБ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2