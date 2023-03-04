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Баскетбол Спорт

Баскетбольная "Самара" переиграла "МИНСК" — 90:56

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 3 марта, в Самаре БК "Самара" принимал "МИНСК".

2:2 после двух сыгранных минут — и после трехи Кей Си Риверса "Самара" устремилась вперед. Уже к середине стартового периода тот же Риверс вновь был точен издали, подытожив рывок хозяев: 16:2. Затем игра чуть подуспокоилась, но концовка четверти осталась за хозяевами: еще одна треха (на этот раз от Максима Шелекето, и вообще в первой десятиминутке самарцы издали атаковали просто идеально, 5 из 5) — 23:9. Правда, едва начался второй период, как минчане за полторы минуты отыграли 7 очков, а еще через полторы — подобрались на расстояние двух точных бросков: 25:21. Но затем гости "замолчали" на несколько минут — и самарцы вернули себе комфортное преимущество: 39:25 к большому перерыву.

Конечно, "+14" и 20 минут игрового времени — это еще ничего не значило. Но на этот раз самарцы не стали трепать нервы своим болельщикам: они не только не позволили гостям даже попытаться вернуться в игру — напротив, лишь увеличивала разницу. По-прежнему неудержим в нападении был Маркос Найт, с восторгом зрители встречали каждое новое попадание Максима Шелекето и Максима Барашкова… Довести матч до уверенной победы — сегодня наша команда с этим справилась без лишних волнений.

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Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

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