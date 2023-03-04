ВК "Нова" проиграл уфимскому "Уралу"

В пятницу, 3 марта, "Нова" принимала "Урал" из Уфы.

Гости уверено начали игру, организовав уже в первых розыгрышах два результативных блока — 4:1. В дальнейшем завязалась равная борьба, в которой "Нове" так и не удалось отыграть проигранные в дебюте мячи –9:12. "Урал" удержал свое преимущество и ближе к середине сета, а благодаря эйсу Евгения Рыбакова даже увеличил отрыв — 15:10. Впрочем, волжане сдаваться не собирались и сумели сократить отставание — 15:17. Уфимцы не дрогнули. Несмотря на все попытки "Новы" перехватить инициативу, "Урал" довел сет до победы — 25:20.

Во второй партии "Нова" не позволила сопернику в дебюте создать себе преимущество, как это произошло в первом сете — 4:4. Однако уфимский блок сказал свое слово ближе к середине игрового отрезка. Очередные результативные действия блокирующих позволили "Уралу" вновь захватить инициативу — 10:5. В дальнейшем "Урал" хладнокровно держал свой заработанный гандикап, не позволяя сопернику вернуться в игру. Тренерский штаб "Новы" попытался многочисленной ротацией изменить ход поединка, но гости были неуязвимы, используя практически все свои шансы в атаке — 21:13. Результат второй партии был предрешён — 25:15.

В третьем сете "Нова" попыталась перевернуть игру. Волжане сразу вышли вперед — 5:2. Допуская меньше своих ошибок, хозяева площадки почти на равных сражались с фаворитом — 7:7. И всё-таки класс игроков "Урала" был выше. Гости уверено отбились от натиска хозяев площадки и к середине партии вновь завладели инициативой — 16:14. Последнюю попытку спасти матч волжане предприняли на самом флажке встречи. При счете 21:24 "Нова" сотворила маленькое чудо и перевела сет на игру "больше, меньше" — 24:24. К сожалению, для болельщиков "Новы" этот успех стал локальным. Гости всё-таки довели матч до победы в трех партиях — 27:25.