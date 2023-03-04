ВК "Нова" проиграл уфимскому "Уралу"

В пятницу, 3 марта, "Нова" принимала "Урал" из Уфы.
Гости уверено начали игру, организовав уже в первых розыгрышах два результативных блока — 4:1. В дальнейшем завязалась равная борьба, в которой "Нове" так и не удалось отыграть проигранные в дебюте мячи –9:12. "Урал" удержал свое преимущество и ближе к середине сета, а благодаря эйсу Евгения Рыбакова даже увеличил отрыв — 15:10. Впрочем, волжане сдаваться не собирались и сумели сократить отставание — 15:17. Уфимцы не дрогнули. Несмотря на все попытки "Новы" перехватить инициативу, "Урал" довел сет до победы — 25:20.
Во второй партии "Нова" не позволила сопернику в дебюте создать себе преимущество, как это произошло в первом сете — 4:4. Однако уфимский блок сказал свое слово ближе к середине игрового отрезка. Очередные результативные действия блокирующих позволили "Уралу" вновь захватить инициативу — 10:5. В дальнейшем "Урал" хладнокровно держал свой заработанный гандикап, не позволяя сопернику вернуться в игру. Тренерский штаб "Новы" попытался многочисленной ротацией изменить ход поединка, но гости были неуязвимы, используя практически все свои шансы в атаке — 21:13. Результат второй партии был предрешён — 25:15.
В третьем сете "Нова" попыталась перевернуть игру. Волжане сразу вышли вперед — 5:2. Допуская меньше своих ошибок, хозяева площадки почти на равных сражались с фаворитом — 7:7. И всё-таки класс игроков "Урала" был выше. Гости уверено отбились от натиска хозяев площадки и к середине партии вновь завладели инициативой — 16:14. Последнюю попытку спасти матч волжане предприняли на самом флажке встречи. При счете 21:24 "Нова" сотворила маленькое чудо и перевела сет на игру "больше, меньше" — 24:24. К сожалению, для болельщиков "Новы" этот успех стал локальным. Гости всё-таки довели матч до победы в трех партиях — 27:25.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!