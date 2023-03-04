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Власть и политика

В Самарской области планируется провести всероссийский форум по вопросам развития беспилотной авиации

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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3 марта во время встречи заместителя председателя правительства РФ — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поднимались вопросы проведения в регионе, в том числе в Тольятти, мероприятий всероссийского масштаба.

"Мы хотели бы провести в Тольятти соревнования профессионалов в отрасли производства автомобилей. Надеюсь, при поддержке Минпромторга РФ нам это удастся", — отметил губернатор.

Кроме того, получена предварительная поддержка по проведению форума по вопросам развития беспилотной авиации. Уже в этом году в регионе планируется открыть производство современных БПЛА для различных отраслей экономики.

"Кластером беспилотной авиации мы занимаемся очень серьезно. Все свои шаги, действия синхронизируем с усилиями Минпромторга", — добавил глава региона.

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