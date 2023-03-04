В Самарской области планируется провести всероссийский форум по вопросам развития беспилотной авиации

3 марта во время встречи заместителя председателя правительства РФ — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поднимались вопросы проведения в регионе, в том числе в Тольятти, мероприятий всероссийского масштаба.
"Мы хотели бы провести в Тольятти соревнования профессионалов в отрасли производства автомобилей. Надеюсь, при поддержке Минпромторга РФ нам это удастся", — отметил губернатор.
Кроме того, получена предварительная поддержка по проведению форума по вопросам развития беспилотной авиации. Уже в этом году в регионе планируется открыть производство современных БПЛА для различных отраслей экономики.
"Кластером беспилотной авиации мы занимаемся очень серьезно. Все свои шаги, действия синхронизируем с усилиями Минпромторга", — добавил глава региона.
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Посмотрим.
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
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