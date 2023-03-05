Пять человек пострадали в ДТП с Mitsubishi и Toyota Land Cruiser под Самарой

В воскресенье, 5 марта, в Красноярском районе Самарской области столкнулись Mitsubishi и Toyota Land Cruiser. Об этом сообщили в ОГИБДД О МВД России по Красноярскому району.
По предварительным данным, авария произошла в 11:55 на 17 км дороги Курумоч — Новый Буян.
В результате ДТП пострадали пять человек, один из них — несовершеннолетний пассажир Mitsubishi. Его доставили в больницу.
Сотрудники ГИБДД оградили место аварии и опросили очевидцев.
Сотрудники ОГИБДД О МВД по Красноярскому району напоминают, что перевозка детей до 12 лет на переднем сиденье разрешена только при использовании специального удерживающего устройства.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!