Пять человек пострадали в ДТП с Mitsubishi и Toyota Land Cruiser под Самарой

В воскресенье, 5 марта, в Красноярском районе Самарской области столкнулись Mitsubishi и Toyota Land Cruiser. Об этом сообщили в ОГИБДД О МВД России по Красноярскому району.

По предварительным данным, авария произошла в 11:55 на 17 км дороги Курумоч — Новый Буян.

В результате ДТП пострадали пять человек, один из них — несовершеннолетний пассажир Mitsubishi. Его доставили в больницу.

Сотрудники ГИБДД оградили место аварии и опросили очевидцев.

Сотрудники ОГИБДД О МВД по Красноярскому району напоминают, что перевозка детей до 12 лет на переднем сиденье разрешена только при использовании специального удерживающего устройства.