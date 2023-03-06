В Самаре до 1 сентября разработают проект по сохранению 2-й мужской гимназии

Самарский государственный институт культуры ищет подрядчика, который выполнит проектные работы по сохранению объекта культурного наследия "Вторая мужская гимназия", расположенного на пересечении ул. Фрунзе, 138/ ул. Красноармейская, 6 в Ленинском районе Самары.
Начальная цена контракта — 6,8 млн рублей. Подрядчика определят после 23 марта. Он должен разработать документацию до 1 сентября 2023 года.
Следующим шагом после разработки проекта будет капитальный ремонт. В здании планируется усилить фундамент и несущие конструкции, заменить оконные блоки, отремонтировать внутренние системы, места общего пользования, крышу, фасад, а также, отмечается в техзадании, - "создать комфортную среду для проведения учебного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья".
"Здание учебного корпуса № 2 площадью 3,3 тыс. кв метров двухэтажное. Оно было построено в 1906 году. За время эксплуатации произошли неравномерные осадки фундаментов, несущие конструкции имеют повреждения и износ, нуждаются в усилении. Состояние здания учебного корпуса неудовлетворительное (ограничено работоспособное)", — сообщается в документах к закупке.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации
класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении