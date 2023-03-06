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Экономика и бизнес

В Самаре до 1 сентября разработают проект по сохранению 2-й мужской гимназии

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский государственный институт культуры ищет подрядчика, который выполнит проектные работы по сохранению объекта культурного наследия "Вторая мужская гимназия", расположенного на пересечении ул. Фрунзе, 138/ ул. Красноармейская, 6 в Ленинском районе Самары.

Начальная цена контракта — 6,8 млн рублей. Подрядчика определят после 23 марта. Он должен разработать документацию до 1 сентября 2023 года.

Следующим шагом после разработки проекта будет капитальный ремонт. В здании планируется усилить фундамент и несущие конструкции, заменить оконные блоки, отремонтировать внутренние системы, места общего пользования, крышу, фасад, а также, отмечается в техзадании, - "создать комфортную среду для проведения учебного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья".

"Здание учебного корпуса № 2 площадью 3,3 тыс. кв метров двухэтажное. Оно было построено в 1906 году. За время эксплуатации произошли неравномерные осадки фундаментов, несущие конструкции имеют повреждения и износ, нуждаются в усилении. Состояние здания учебного корпуса неудовлетворительное (ограничено работоспособное)", — сообщается в документах к закупке.

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