Итоги недели: промышленная эволюция и развитие территорий

3 марта в Тольятти официально запустили в серию обновленную модель — LADA Vesta NG. Автомобили предыдущего поколения выпускали в Ижевске.

Решения о переносе на самарскую площадку, конечно, было добиться непросто. Но губернатору не впервой защищать интересы области в московских кабинетах. Так что — удалось. Более того, с переносом мощностей из Удмуртии справились раньше первоначально запланированного срока. И это — несмотря на все сложности прошлого года, пресс западных санкций, проблемы с поставкой деталей. Впрочем, грамотно выстроенная программа импортозамещения уже позволила тольяттинскому заводу заместить более 200 компонентов. План на этот год — еще как минимум столько же.



Как подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров, вновь вернуться на траекторию развития АВТОВАЗу помог Владимир Путин. В прошлом году развитие завода было в зоне особого внимания президента страны. И не только. На церемонию запуска новой "Весты" прибыл зампред Правительства РФ — министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он заявил: вопреки всем скептическим мнениям, АВТОВАЗ с задачей справился. Сохраненный и даже укрепленный 3 600 сотрудниками коллектив планирует выпускать до 100 тысяч LADA Vesta NG в год, продажи стартуют в мае. А всего в 2023-м завод рассчитывает произвести 400 тысяч машин.



Процессы импортозамещения активно идут и в других отраслях промышленного производства. По приглашению губернатора Денис Мантуров побывал и на заводе "Пегас-Агро", расположенное в Волжском районе. Это один из крупнейших в стране производителей сельхозтехники, специализирующийся на агрегатах для агрохимических работ и высева семян. Как заверяют на предприятии, тоже серьезнейшим образом занимаются импортозамещением, например, вся электронная начинка в машинах — уже отечественная. Российские аграрии продукцию завода знают давно, новое направление рыночной экспансии — Средняя Азия. Тут внимание вице-премьера как нельзя кстати, поскольку он является сопредседателем межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном. Его поддержка и здесь неоценима.



Важно, что каждый приезд федеральных чиновников Дмитрий Азаров по максимуму использует, чтобы продвинуть интересы региона по самым разным направлениям. Например, обсудил с зампредом федерального Правительства тему развития химического комплекса. В частности, речь шла о строительстве в Краснодарском крае терминала по перевалке аммиака и карбамида, куда будет поступать продукция ПАО "Тольяттиазот". Первая очередь должна заработать в декабре 2023 года. Для ТОАЗа запуск нового аммиакопровода — вопрос жизненно важный. Это позволит предприятию дозагрузить свои мощности, а коллективу — "выдохнуть" спокойно после продолжительного периода сложностей. Вновь на встрече с вице-премьером звучали темы развития самарского судостроения и создания в регионе кластера беспилотников. И то и другое — не только новые точки роста региональной экономики, но и стратегические для всей страны направления.



Как живут и развиваются промышленные предприятия, губернатор проверял и во время рабочей поездки в Сызрань. Там базируется ООО "Криста" — поставщик комплектов сидений, а также деталей экстерьера, интерьера для АВТОВАЗа. Сейчас компания готовится нарастить в Сызрани и Тольятти свои мощности по выпуску сидений — для этого выкупили производственную площадку, которую в Ульяновской области запускали турецкие бизнесмены.



В ходе поездки в третий по величине город Самарской области губернатор также обсудил вопросы развития военного авиационного училища, благоустройство, в частности, проект по развитию прибрежных зон. Дмитрий Азаров также провел встречу с женами бойцов, участвующих с специальной военной операции. Он заверил, что системная работа по поддержке будет продолжена, что защитникам Отечества и их близким власти всех уровней уделяют особое внимание.