Итоги недели: промышленная эволюция и развитие территорий

3 марта в Тольятти официально запустили в серию обновленную модель — LADA Vesta NG. Автомобили предыдущего поколения выпускали в Ижевске.
Решения о переносе на самарскую площадку, конечно, было добиться непросто. Но губернатору не впервой защищать интересы области в московских кабинетах. Так что — удалось. Более того, с переносом мощностей из Удмуртии справились раньше первоначально запланированного срока. И это — несмотря на все сложности прошлого года, пресс западных санкций, проблемы с поставкой деталей. Впрочем, грамотно выстроенная программа импортозамещения уже позволила тольяттинскому заводу заместить более 200 компонентов. План на этот год — еще как минимум столько же.
Как подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров, вновь вернуться на траекторию развития АВТОВАЗу помог Владимир Путин. В прошлом году развитие завода было в зоне особого внимания президента страны. И не только. На церемонию запуска новой "Весты" прибыл зампред Правительства РФ — министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он заявил: вопреки всем скептическим мнениям, АВТОВАЗ с задачей справился. Сохраненный и даже укрепленный 3 600 сотрудниками коллектив планирует выпускать до 100 тысяч LADA Vesta NG в год, продажи стартуют в мае. А всего в 2023-м завод рассчитывает произвести 400 тысяч машин.
Процессы импортозамещения активно идут и в других отраслях промышленного производства. По приглашению губернатора Денис Мантуров побывал и на заводе "Пегас-Агро", расположенное в Волжском районе. Это один из крупнейших в стране производителей сельхозтехники, специализирующийся на агрегатах для агрохимических работ и высева семян. Как заверяют на предприятии, тоже серьезнейшим образом занимаются импортозамещением, например, вся электронная начинка в машинах — уже отечественная. Российские аграрии продукцию завода знают давно, новое направление рыночной экспансии — Средняя Азия. Тут внимание вице-премьера как нельзя кстати, поскольку он является сопредседателем межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном. Его поддержка и здесь неоценима.
Важно, что каждый приезд федеральных чиновников Дмитрий Азаров по максимуму использует, чтобы продвинуть интересы региона по самым разным направлениям. Например, обсудил с зампредом федерального Правительства тему развития химического комплекса. В частности, речь шла о строительстве в Краснодарском крае терминала по перевалке аммиака и карбамида, куда будет поступать продукция ПАО "Тольяттиазот". Первая очередь должна заработать в декабре 2023 года. Для ТОАЗа запуск нового аммиакопровода — вопрос жизненно важный. Это позволит предприятию дозагрузить свои мощности, а коллективу — "выдохнуть" спокойно после продолжительного периода сложностей. Вновь на встрече с вице-премьером звучали темы развития самарского судостроения и создания в регионе кластера беспилотников. И то и другое — не только новые точки роста региональной экономики, но и стратегические для всей страны направления.
Как живут и развиваются промышленные предприятия, губернатор проверял и во время рабочей поездки в Сызрань. Там базируется ООО "Криста" — поставщик комплектов сидений, а также деталей экстерьера, интерьера для АВТОВАЗа. Сейчас компания готовится нарастить в Сызрани и Тольятти свои мощности по выпуску сидений — для этого выкупили производственную площадку, которую в Ульяновской области запускали турецкие бизнесмены.
В ходе поездки в третий по величине город Самарской области губернатор также обсудил вопросы развития военного авиационного училища, благоустройство, в частности, проект по развитию прибрежных зон. Дмитрий Азаров также провел встречу с женами бойцов, участвующих с специальной военной операции. Он заверил, что системная работа по поддержке будет продолжена, что защитникам Отечества и их близким власти всех уровней уделяют особое внимание.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации
класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении