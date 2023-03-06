ВТБ Лизинг поставил самосвалы SHACMAN на 55 млн рублей перевозчику нерудных материалов в Самаре

ВТБ Лизинг профинансировал приобретение пяти самосвалов SHACMAN для перевозчика нерудных материалов "Риком-С" в Самаре. Машины общей стоимостью 55 млн рублей переданы на условиях финансового лизинга на 5 лет с авансом всего 1000 рублей и будут использоваться для перевозки щебня по заказам клиентов в регионе. Поставщиком техники выступил "Центр технического оборудования", дистрибьютор SHACMAN в России.

Благодаря налоговым преференциям стоимость владения поставленными самосвалами за время финансовой аренды для компании-лизингополучателя снизится на 22 млн рублей. Оптимизация налогооблагаемой базы происходит за счет налога на прибыль и возврата НДС со всех лизинговых платежей. Подобная выгода доступна клиентам ВТБ Лизинг на общей системе налогообложения.

Техника SHACMAN занимает второе место по популярности марок в грузовом сегменте среди клиентов ВТБ Лизинг: по итогам 2022 года, ее доля составила 13,5%. Самосвалы SHACMAN SX331 предназначены для перевозки сыпучих строительных, промышленных и сельскохозяйственных грузов. Грузоподъемность машины с колесной формулой 6×4 составляет 25 тонн, мощность двигателя 422 л. с., объём кузова 25 м³.

"ВТБ Лизинг всегда старается обеспечить максимально комфортные условия для входа в лизинговую сделку не только повторным, но и новым клиентам. Минимальный первоначальный платеж позволяет избежать единовременных крупных затрат из бюджета предприятия и использовать эти средства для реализации других бизнес-задач", — отмечает Артём Киселёв, директор по продажам продуктов автолизинга ГК ВТБ Лизинг.

Техника передана подразделением ВТБ Лизинг в Самаре. Компания работает в регионе с 2020 года и предлагает выгодные условия лизинга легковых и грузовых автомобилей, а также специализированной техники для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Контакты регионального подразделения ВТБ Лизинг: Самара, Московское шоссе, д 41, 8 этаж, офис 3-4, бизнес-центр "Региональный Деловой Центр".