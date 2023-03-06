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Банк "Открытие" запускает кредиты на премиальные автомобили с пониженной ставкой

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") начал выдачу залоговых кредитов на премиальные авто по сниженным ставкам. Минимальная ставка установлена на уровне от 9,9% годовых в рублях. Сумма кредита увеличена до 12 млн рублей.

Получить финансирование на покупку машины в рамках программы "Открытие Промо Премиум" возможно на сумму от 3 до 12 млн рублей на новые и от 3 до 10 млн на поддержанные автомобили, по единой ставке от 9,9% для обоих сегментов. Срок кредитования — до 7 лет, минимальный первоначальный взнос — от 20%. Наилучшие кредитные условия доступны при подключении опции "Ставка автомобилиста".

"Мы предлагаем рынку новый продукт для премиального сегмента автомобилей. От базовой линейки кредитных продуктов его отличает повышенная сумма, при этом процентная ставка является одной из лучших на рынке, — отметила руководитель "Открытие Авто" Марина Дембицкая. — Новая кредитная программа будет особенно актуальна для покупателей новых китайских машин премиум-класса и автомобилей, ввезенных по параллельному импорту".

Автолюбители в банке "Открытие" могут получить финансирование практически под любые нужды всего по двум документам: оформить классический автокредит на новую и подержанную машину, кредит на покупку авто у дилеров и по специальным программам от автопроизводителей. В зависимости от потребностей заемщик самостоятельно принимает решение о возможности подтверждения дохода, внесения первоначального взноса, оформления страховки или машины в залог. В "Открытие Авто" также доступна программа рефинансирования автокредитов, оформленных в сторонних банках.

"Открытие Авто" — блок автобизнеса в банке "Открытие". Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к "ФК Открытие" 1 мая 2022 года. Входит в топ-3 ключевых игроков рынка автокредитования. Среди клиентов банка — ведущие российские автодилеры, а также пул автопроизводителей, выпускающих более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. Партнерская сеть превышает 4 тысячи автосалонов по всей России.

Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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